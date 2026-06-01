Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 4 de junio

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.

Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.

Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 4 de junio.

Ofertas de Julio Regalado

Detergentes, suavizantes y lavatrastes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Todas las galletas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Todos los Yoguth: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Todos los desodorantes, cremas corporales, faciales y talcos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Todo el atún: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Todas las mayonesas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Salsas para pastas, purés de tomate y caldillos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Pan tostado Bimbo: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Jamones y salchichas de paquetería: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Tostadas Saníssimo: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Leches evaporadas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Quesos empaquetados nacionales: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Café tostado y molido y sustituto de crema para café: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Gelatinas y flanes en polvo: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Helados y postres: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Pan dulce empaquetado: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Jugos y npectares Jumex: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Refrescos Pepsi Cola y sabores de 600 ml a 3L: 4x3 (Gratis el cuarto producto de menor o igual precio)

Todos los 12 pack de cerveza en lata Corona, Victoria, Pacífico o Michelob: $109.90 con 200 puntos Soriana Ya

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