Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 4 de junio

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.
Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.
Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 4 de junio.
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Ofertas de Julio Regalado
- Detergentes, suavizantes y lavatrastes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todas las galletas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todos los Yoguth: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todos los desodorantes, cremas corporales, faciales y talcos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todo el atún: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todas las mayonesas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Salsas para pastas, purés de tomate y caldillos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Pan tostado Bimbo: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Jamones y salchichas de paquetería: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Tostadas Saníssimo: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Leches evaporadas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Quesos empaquetados nacionales: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Café tostado y molido y sustituto de crema para café: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Gelatinas y flanes en polvo: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Helados y postres: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Pan dulce empaquetado: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Jugos y npectares Jumex: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Refrescos Pepsi Cola y sabores de 600 ml a 3L: 4x3 (Gratis el cuarto producto de menor o igual precio)
- Todos los 12 pack de cerveza en lata Corona, Victoria, Pacífico o Michelob: $109.90 con 200 puntos Soriana Ya
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LMCT