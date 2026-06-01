¿Cómo darme de alta en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad, a quienes brinda capacitaciones, un apoyo económico mensual y seguro médico.

Las y los jóvenes que se registran como aprendices reciben una constancia al terminar sus capacitaciones en alguno de los centros de trabajo que estén afiliados a este Programa para el Bienestar.

En cuanto el apoyo económico, las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro obtienen una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, además también cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A partir de este lunes 1 de junio quienes quieran formar parte de Jóvenes Constriyendo el Futuro podrán postularse en los centros de trabajo que se encuentren disponibles.

Las y los aspirantes que se encuentren en una de las zonas focalizadas podrán postularse por medio de la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx , en donde también pueden encontrar el mapa de focalización.

¿Dónde llevo a cabo mi registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para poder darse de alta en Jóvenes Construyendo el Futuro no se puede contar con un registro previo, pues las y los aspirantes únicamente pueden ser beneficiarios en una única ocasión por un periodo de 12 meses.

El registro de Jóvenes Construyendo el Futuro puede realizarse en el link jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz , o en alguna de las Oficinas de Representación.

Para poder generar un folio para el registro como aprendiz se debe ingresar la CURP, un correo electrónico, teléfono, código postal y estado; además de dar clic en las casillas confirmando que no estás estudiando o trabajando y que estás de acuerdo con el Aviso de Privacidad.

Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro ı Foto: Captura de pantalla

Para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro no se requiere contar con algún nivel de estudios, pues los únicos requisitos son tener entre 18 y 29 años de edad y no estar estudiando o trabajando.

Este programa está diseñado con un enfoque inclusivo y accesible, por lo que quienes tengan alguna dispacidad pueden participar y postularse a alguna vacante de su interés; para esto, se debe consultar si la capacitación está habilitada para personas con discapacidad.

Una vez que se obtenga un folio y se cuente con un perfil, se deben ingresar los siguientes datos y seguir los siguientes pasos para participar en el periodo de vinculación:

Fotografía de la persona sosteniendo una identificación oficial vigente por ambos lados

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Ubicar el domicilio

Descargar la carta compromiso

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