¿Cómo darme de alta en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad, a quienes brinda capacitaciones, un apoyo económico mensual y seguro médico.
Las y los jóvenes que se registran como aprendices reciben una constancia al terminar sus capacitaciones en alguno de los centros de trabajo que estén afiliados a este Programa para el Bienestar.
En cuanto el apoyo económico, las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro obtienen una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, además también cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A partir de este lunes 1 de junio quienes quieran formar parte de Jóvenes Constriyendo el Futuro podrán postularse en los centros de trabajo que se encuentren disponibles.
Las y los aspirantes que se encuentren en una de las zonas focalizadas podrán postularse por medio de la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx , en donde también pueden encontrar el mapa de focalización.
¿Dónde llevo a cabo mi registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?
Para poder darse de alta en Jóvenes Construyendo el Futuro no se puede contar con un registro previo, pues las y los aspirantes únicamente pueden ser beneficiarios en una única ocasión por un periodo de 12 meses.
El registro de Jóvenes Construyendo el Futuro puede realizarse en el link jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz , o en alguna de las Oficinas de Representación.
Para poder generar un folio para el registro como aprendiz se debe ingresar la CURP, un correo electrónico, teléfono, código postal y estado; además de dar clic en las casillas confirmando que no estás estudiando o trabajando y que estás de acuerdo con el Aviso de Privacidad.
Para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro no se requiere contar con algún nivel de estudios, pues los únicos requisitos son tener entre 18 y 29 años de edad y no estar estudiando o trabajando.
Este programa está diseñado con un enfoque inclusivo y accesible, por lo que quienes tengan alguna dispacidad pueden participar y postularse a alguna vacante de su interés; para esto, se debe consultar si la capacitación está habilitada para personas con discapacidad.
Una vez que se obtenga un folio y se cuente con un perfil, se deben ingresar los siguientes datos y seguir los siguientes pasos para participar en el periodo de vinculación:
- Fotografía de la persona sosteniendo una identificación oficial vigente por ambos lados
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Ubicar el domicilio
- Descargar la carta compromiso
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