Apoyos sociales llegan a 32 millones de familias

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en el municipio de Lerma, Estado de México, donde destacó la importancia de la educación pública, los programas sociales y el papel de las mujeres en la transformación del país.

Durante su mensaje ante estudiantes, madres y padres de familia, la mandataria aseguró que actualmente 32 millones de familias mexicanas reciben algún apoyo social gracias a los programas del bienestar impulsados por el Gobierno federal.

“¿Existía esto antes? ¿A poco subimos los impuestos? Entonces, ¿de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta. Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en programas del bienestar”, afirmó.

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El Tip: El FAISPIAM deriva de la reforma constitucional que reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos, permitiendo que reciban recursos federales de manera directa.

Claudia Sheinbaum señaló que la educación es una prioridad para su administración y aseguró que las escuelas públicas cuentan con los mejores docentes del país.

“Durante muchos años nos dijeron que la educación particular era mejor, que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Pues es falso, no es cierto. La mejor escuela es la escuela pública, porque tenemos a las mejores maestras y maestros de México en el magisterio nacional”, expresó.

La Presidenta pidió a las y los estudiantes aprovechar los apoyos otorgados mediante las becas y corresponder con buen desempeño escolar.

Asimismo, destacó la relevancia de fomentar el amor por México y el conocimiento de la historia nacional.

“Ser mexicana y mexicano es un privilegio. México tiene una historia como ningún otro país del mundo. Hay que sentirse muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos”, dijo.

Al finalizar su participación, la mandataria bromeó con los niños, y los invitó a decir al unísono “six seven”, pero les solicitó que lo hicieran en español, a lo que los estudiantes respondieron: ”seis, siete”, la mandataria concluyó diciendo: “los quiero mucho.”

En el evento participó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien agradeció la visita de la Presidenta y reconoció el respaldo del Gobierno federal a las familias mexiquenses.

Delfina Gómez informó que a nivel estatal serán entregadas 619 mil 95 becas, mientras que en el municipio de Lerma se beneficiará a mil 498 estudiantes. En la primaria Emiliano Zapata, sede del evento, se entregaron tarjetas a 271 alumnos.

Más tarde, Sheinbaum Pardo encabezó también con la gobernadora del Estado de México la Asamblea del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en el municipio de Almoloya de Juárez, donde destacó que las conquistas alcanzadas por el pueblo mexicano durante la Cuarta Transformación no tendrán marcha atrás.

La mandataria federal afirmó que su gobierno continuará impulsando políticas públicas enfocadas en el bienestar social.

Entregan paquetes de programa de maíz nativo

| Por Claudia Arellano |

EN JOCOTITLÁN, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de kits del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, donde destacó la importancia histórica y cultural del este alimento nativo como elemento fundamental de la identidad mexicana.

Asimismo, explicó que el programa “El Maíz es la Raíz” busca apoyar especialmente a los pequeños productores que continúan sembrando maíces nativos, preservando la biodiversidad y las variedades originarias del país.

“Tenemos que cuidar las razas del maíz. Si no cuidamos el maíz nativo vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas y dejaríamos de proteger nuestro origen”, advirtió.

La mandataria detalló que el programa contempla la organización de comunidades milperas, asistencia técnica especializada, mejoramiento de suelos, apoyos productivos y proyectos para generar valor agregado mediante la elaboración de tortillas y otros derivados.

Indicó que actualmente participan cerca de 200 mil productores y productoras, con la meta de alcanzar un millón de beneficiarios para 2028.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad alberga 14 de las 59 razas de maíz reconocidas a nivel nacional, lo que convierte al estado en un importante reservorio de diversidad genética.

550 municipios beneficiados con acompañamiento técnico

La mandataria estatal celebró el arranque del programa “Comaleras para el Bienestar”, destinado a fortalecer la producción tradicional de tortillas elaboradas a mano.

“Este programa es un reconocimiento a las mujeres que con sus manos y saberes transforman el maíz y mantienen viva una de las tradiciones alimentarias más emblemáticas de nuestro país”, expresó.

En el evento, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, informó que el programa opera actualmente en ocho estados del país y ha permitido identificar y acompañar a productores de 42 de las 59 razas nativas de maíz existentes en México.

Como parte del lanzamiento, la Presidenta Sheinbaum entregó de manera simbólica los primeros kits del programa “Comaleras del Bienestar” a las beneficiarias Guillermina Angélica Vargas y Mónica Ramírez, quienes participarán en las acciones para fortalecer la transformación y comercialización del maíz nativo.