Beca Gertrudis Bocanegra: Estos son los requisitos para recibir el apoyo

La Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra es un apoyo económico que solamente estaba dirigido a las y los estudiantes de Michoacán; sin embargo, este 2026 ampliará la cobertura.

Las y los estudiantes de educación superior pueden recibir un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos destintado a cubrir los gasts correspondientes al transporte que ocupan para trasladarse a sus instituciones académicas.

El apoyo para el transporte de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra tiene el propósito de disminuir la deserción académica, así como aumentar el número de estudiantes que concluyen su formación profesional.

Las y los estudiantes que se encuentren cursando estudios de nivel superior en escuelas públicas, y que tengan máximo 29 años de edad cumplidos, son los que podrán reibir el apoyo económico de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra.

Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra de Educación Superior ı Foto: Especial

Requisitos de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra

Para realizar el registro para la Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra de Educación Superior se requiere contar con una cuenta Llame MX, y registrar los datos de la o el estudiante, así como los datos de la madre, padre o tutor en caso de ser menores de edad.

Los requisitos para poder recibir el apoyo bimestral de mil 900 pesos de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra son los siguientes:

CURP de la o el estudiante

Clave de Centro de Trabajo CCT

Comprobante de domicilio digitalizado, con fecha no mayor a tres meses

En caso de que las y los estudiantes que quieran recibir el apoyo económico de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra sean menores de edad, se requieren los siguientes documentos de la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada: Puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra ı Foto: Especial

Cuando el proceso de registro se concluya se debe descargar el comprobante de registro. Una vez que este proceso concluya, se entrará en la etapa de validación para que el proceso de asignación continúe.

El registro para la Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra de Educación Superior estuvo abierto del 15 al 21 de diciembre del 2025; sin embargo, debido a que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el programa ampliará su cobertura, posiblemente pronto salga una nueva convocatoria.

