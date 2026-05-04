Apagón eléctrico hoy, ¿en qué ciudades se espera suspensión del servicio este 4 de mayo?

Cuando se registra una interrupción imprevista o programada del suministro de energía eléctrica en varios puntos estos son anunciados previamente por la CFE, y este 4 de mayo se registró uno y se tiene otro programado.

La Comisión Federal de Electriciad (CFE) informó que durante las primeras horas de este lunes 4 de mayo se registró una suspensión en el servicio electrico, pero precisó que ya se reestableció el servicio.

De acuerdo con la publicación en redes sociales de la CFE, se registró un apagón eléctrico este 4 de mayo debido a que un BUS de 115 kV salió de operación de la subestación Playa del Carmen (PCN).

Esto afectó el servicio de suministro de energía eléctrica a partir de las 04:56 horas en los municipios de Solidaridad y Cozumel del estado de Quintana Roo, y fue aproximadamente a las 06:31 horas cuando informaron que el suminstro se había reestablecido al 96 por ciento de los usuarios afectados.

Para las 10:46 horas de este lunes informaron que se reestableció el servicio al 100 por ciento de los usuarios en ambos municipios de Quintana Roo, y refrendaron su compromiso “para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad respecto al suministro eléctrico.”

Precisaron que el personal de la CFE se encontraba en la subestación de Playa del Carmen “realizando las maniobras necesarias hasta normalizar el servicio”, y agradecieron la comprensión de los usuarios afectados.

#CFEInforma



Se ha establecido al 100% de usuarios afectados por un corte de energía en los municipios de Solidaridad y Cozumel, en Quintana Roo.



La Comisión Federal de Electricidad refrenda su compromiso para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad respecto al… https://t.co/5OzsdDItXb — CFEmx (@CFEmx) May 4, 2026

La CFE también anunció que se tiene programado apagón en el fraccionamiento Sábalo Country, de Mazatlán, Sinaloa, desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas de este lunes.

Luego de que se registrara un sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la CFE apuntó que no se reportaron afectaciones en las redes de transmisión o distribución, ni en el sistema general.

Además de las suspensiones que se registraron en Cozumel y en Solidaridad, y la programa en Sábalo Country, no se espera que se registre ninguna suspensión del servicio del suministro de energía eléctrica para este 4 de mayo.

#CFEInforma | Respecto al sismo ocurrido este 4 de mayo, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no se reportan afectaciones en las redes de transmisión ni en las de distribución.



Tampoco el sistema de generación se ha visto afectado.



Se mantiene una revisión en los… — CFEmx (@CFEmx) May 4, 2026

Conoce tu recibo de luz de la CFE

La CFE compartió que el recibo de luz contiene los datos del servicio, periodo de consumo, lectura anterior y actual, consumo total, tarifa aplicada y el importe por pagar.

Además, incluye una gráfica que representa el nivel de consumo, y tiene la finalidad de que se visualice se forma más sencilla “cuánta energía eléctrica se ha registrado en el periodo facturado.”

Los indicadores de consumo de energía eléctrica; de acuerdo con la CFE, representan lo siguiente:

Zona verde: representa un bajo consumo, lo que indica un uso eficiente de la energía y permite acceder a un mayor apoyo en el costo del servicio.

Zona amarilla : Señala un consumo moderado, por lo que se recomienda mantener o mejorar sus hábitos.

Zona roja: Indica un alto consumo, lo que reduce el apoyo y genera un mayor importe a pagar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.