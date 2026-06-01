En el Día de la Marina, Sheinbaum llama a defender soberanía ante ‘campañas de mentiras’

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum presidió la ceremonia del LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional a bordo del buque de asalto anfibio Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde lanzó un mensaje de defensa de la soberanía nacional y respaldó a las Fuerzas Armadas como instituciones “patrióticas” ante lo que describió como presiones e intereses externos.

“Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional. ¡Que viva la Secretaría de Marina Armada de México! ¡Que viva nuestra soberanía marítima! ¡Que viva México!”, afirmó desde el Buque Usumacinta.

Sheinbaum Pardo enmarcó el aniversario en ese contexto de defensa nacional y celebró que el país cuente con instituciones a la altura del momento.

La presidenta definió a la Secretaría de Marina como una institución de “disciplina, profesionalismo, honestidad, lealtad a la patria y compromiso permanente con el pueblo de México”, y dirigió un reconocimiento directo a su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional ı Foto: David Patricio

De ambos dijo que “son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria, impulsan con lealtad al pueblo de México, su más alto profesionalismo”.

En el mensaje central de la ceremonia, Sheinbaum Pardo se dirigió al personal naval con palabras de reconocimiento institucional: “Gracias por su lealtad a la patria, por su entrega, por su amor a México. México reconoce en ustedes a una institución honorable, profesional y comprometida con los más altos intereses de la nación”.

Hizo un llamado a que las generaciones futuras encuentren en la Marina “un motivo permanente de inspiración y confianza”.

La jefa del Ejecutivo subrayó también la dimensión económica y estratégica de los mares mexicanos.

Nuestros mares son fuente de vida, de identidad y de enormes oportunidades. Son también espacios de soberanía que debemos proteger con responsabilidad y visión de futuro Claudia Sheinbaum



LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional ı Foto: David Patricio

Añadió que “la Marina de México no solo resguarda nuestra soberanía marítima, hoy desempeña tareas estratégicas, fundamentales para el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar del país”.

En ese marco, recordó que una de las decisiones centrales del sexenio anterior fue encomendar a la Secretaría de Marina la administración de los puertos nacionales.

Por su parte, el almirante Morales Ángeles anunció cambios estructurales recientes en la institución: la creación de una nueva jefatura de operaciones navales y de la subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, que integra de manera unificada la autoridad marítima nacional y la política portuaria.

Informó que la Armada opera aeronaves no tripuladas de largo alcance con autonomía de más de 36 horas para vigilancia continua, además de buques multipropósito con alcance de hasta 500 millas náuticas en operaciones de búsqueda y rescate.

A la ceremonia asistieron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros titulares de dependencias federales.

Como parte de los actos protocolarios, Sheinbaum depositó junto al secretario de Marina una ofrenda en el mar en honor a los marinos caídos en cumplimiento del deber, presidió el abanderamiento de 18 buques y encabezó una demostración de fuerza naval que incluyó un operativo con descenso de helicóptero, intercepción por embarcaciones de la Armada y detención de presuntos objetivos.

LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional ı Foto: David Patricio

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LMCT