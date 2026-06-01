Sheinbaum niega investigación política contra Maru Campos; cuestiona popularidad de Fox y Calderón

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no realiza ninguna investigación en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y sostuvo que cualquier indagatoria relacionada con el caso corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR), institución autónoma encargada de esclarecer los hechos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el acto realizado el fin de semana en Chihuahua en respaldo a la gobernadora panista, evento en el que reaparecieron públicamente los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes expresaron su apoyo a la mandataria estatal y lanzaron críticas al gobierno federal.

En particular, Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Felipe Calderón, quien afirmó que México transita hacia un gobierno autoritario.

“Lo primero que hay que aclarar es que el Gobierno de la República no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está realizando una investigación”, puntualizó Claudia Sheinbaum.

La Presidenta recordó que la propia FGR informó públicamente que la gobernadora de Chihuahua fue llamada únicamente para rendir su versión de los hechos relacionados con un caso que se investiga en la entidad, sin que exista hasta el momento alguna imputación formal en su contra.

“Es muy importante que se sepa porque fue público. No estoy dando ninguna información nueva. La propia Fiscalía informó que la gobernadora fue llamada para dar información sobre lo ocurrido en Chihuahua y que no está imputada de nada”, explicó Claudia Sheinbaum.

La Presidenta de México señaló que la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República está relacionada con un incidente ocurrido en territorio mexicano en el que participaron agentes estadounidenses que no contaban con acreditación oficial en el país.

Claudia Sheinbaum subrayó que corresponde únicamente a la FGR determinar responsabilidades y dar a conocer los avances del caso.

“Este no es un asunto político; es una investigación que está llevando la Fiscalía General de la República. La Fiscalía ha sido muy abierta en la información que ha proporcionado, aunque a veces no se quiera leer lo que dice y se pretenda generar otra narrativa”, afirmó.

Respecto a la presencia de Vicente Fox y Felipe Calderón en el evento de respaldo a Maru Campos, la mandataria cuestionó el discurso de ambos exmandatarios y aseguró que los sectores conservadores continúan sin realizar una autocrítica sobre las políticas implementadas durante sus gobiernos.

“No sé qué tan populares sean hoy en día, pero como dije ayer, la doctrina del conservadurismo es la hipocresía, y la verdad es que hay mucha hipocresía”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaim sostuvo que quienes gobernaron durante el periodo neoliberal siguen promoviendo estrategias de seguridad basadas en la confrontación directa con el crimen organizado.

“No hay autocrítica de lo que ocurrió en esos años y todavía plantean regresar a la guerra contra el narcotráfico, a la mano dura y a las mismas políticas que ya demostraron sus limitaciones”, señaló.

Sheinbaum aseguró que enfrenta las críticas de la oposición con tranquilidad debido al respaldo ciudadano que, dijo, mantiene el proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por su administración.

La mandataria hizo referencia a las movilizaciones realizadas el domingo en distintos puntos del país, las cuales consideró una muestra del apoyo popular a su gobierno y a la defensa de la soberanía nacional.

“Estoy muy tranquila porque hay mucho apoyo popular. Las muestras de ayer fueron muy claras. La gente tiene claro que hay que defender la soberanía y que debe continuar la transformación del país”, expresó.

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