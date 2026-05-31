Calderón revira a CSP y pide acuerdo nacional de seguridad tras acusación de ‘narcogobierno’

El expresidente Felipe Calderón respondió a la Presidenta Claudia Sheinbaum después de que la mandataria llamó “narcogobierno” a su administración durante su segundo Informe de Rendición de Cuentas y vinculó ese señalamiento con críticas a la oposición por presuntos apoyos desde el extranjero.

Desde redes sociales, el exmandatario sostuvo que su discurso en Chihuahua, donde respaldó a la gobernadora Maru Campos, incluyó un llamado a construir una estrategia de seguridad fuera de la disputa entre partidos.

“En el tema más sensible para México, el de la seguridad, invité a la presidenta a que convocara a los mexicanos a un gran acuerdo nacional de donde saliera una estrategia que fuera política de Estado y no partidista. Creo que esa parte no la leyó”, escribió Felipe Calderón .

Éste es el discurso que di ayer en Chihuahua, en apoyo a @MaruCampos_G por la persecución injusta que sufre. En el tema más sensible para México, el de la seguridad invité a la presidenta a que convocara a los mexicanos a un gran acuerdo nacional por la seguridad de donde saliera… https://t.co/e3cpvpXnNC — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) May 31, 2026

La respuesta de Felipe Calderón ocurrió después de que la mandataria retomó el caso de Chihuahua y acusó a sectores de la oposición de buscar el poder con respaldo de gobiernos y organizaciones extranjeras.

A la confrontación se sumó Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, quien defendió la política de seguridad actual y atribuyó parte de la violencia actual al sexenio calderonista. “Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la mejor del mundo, logró reducir en 49% los homicidios dolosos que aún padecemos como herencia de su fallida ‘guerra contra el narco’ y del operativo Rápido y Furioso, gestado a espaldas del pueblo”, publicó en redes sociales.

Montiel también rechazó cualquier acuerdo con Calderón y ligó sus críticas al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante ese gobierno. “Nosotros no hacemos ‘pactos’ con un usurpador; el único pacto que hacemos es con el pueblo”, señaló.

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