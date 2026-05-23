Calderón reacciona contra 4T tras citatorio a Maru Campos: ‘Cobardes e hipócritas’

Felipe Calderón, expresidente mexicano, critica citatorio de la FGR a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El expresidente Felipe Calderón reaccionó al citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó este sábado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para comparecer por el caso del ingreso de agentes estadounidenses, lo cual, dijo el exmandatario, es un acto de “hipocresía” del Gobierno federal.

A través de un mensaje en redes sociales, Calderón Hinojosa recompartió la noticia de la entrega del citatorio a Campos Galván ocurrida esta mañana en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, junto con un mensaje en el que expresa su descontento.

Maru Campos, durante la recepción del citatorio de la FGR. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Al respecto, quien fue presidente de 2006 a 2012 acusó que el citatorio a Campos Galván por el caso del operativo en el municipio de Morelos es un acto “cobarde e hipócrita”.

Lo anterior debido a que, acusó, es una forma de “perseguir” a quien sí combate el crimen en lugar de enjuiciar a “los criminales de su partido”, en referencia a la fuerza política hegemónica, Morena.

cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen. Las instituciones al Servicio de la Delincuencia, no de los ciudadanos. ¿qué más prueba quieren que eso? Bravo @MaruCampos_G ! gobernadora… https://t.co/tgxEmtcbsm — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) May 23, 2026

“Cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen. Las instituciones al Servicio de la Delincuencia, no de los ciudadanos. ¿qué más prueba quieren que eso? Bravo @MaruCampos_G! gobernadora valiente”, escribió Felipe Calderón en X.

PAN critica citatorio de FGR a Maru Campos

Con este mensaje, Felipe Calderón se une a las voces en contra de la decisión de la FGR, entre quienes se incluyen la de la misma dirigencia de Acción Nacional (PAN), partido en que milita Maru Campos, encabezada por Jorge Romero.

En un mensaje en video, Romero Herrera suscribió la opinión de que esta acción constituye un acto de “persecución”.

“Con esta acción ya queda absolutamente claro que este gobierno ha optado por la persecución política de sus opositores. Ya se habían tardado”, dijo Romero Herrera en el mensaje.

cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen. Las instituciones al Servicio de la Delincuencia, no de los ciudadanos. ¿qué más prueba quieren que eso? Bravo @MaruCampos_G ! gobernadora… https://t.co/tgxEmtcbsm — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) May 23, 2026

El líder panista aseguró que, como lo ha remarcado en ocasiones anteriores, resulta incongruente que se cite a comparecer a Maru Campos, pero no a figuras de Morena señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

“Se le invita a comparecer por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio, pero al gobernador morenista de Sinaloa acusado por una Corte de cogobernar con el crimen organizado, no”, dijo el panista.

El líder del albiazul reiteró que esta fuerza política le brinda todo su apoyo a la gobernadora, así como lo hacen, dijo, “miles de mexicanos”.

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