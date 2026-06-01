Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se presentó a su audiencia inicial este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, después de lo cual se dio un plazo de 60 días para revisar la “abundante” evidencia del caso.

De acuerdo con reportes, la audiencia de Mérida Sánchez duró poco menos de 20 minutos y, en ella, la jueza Katherine Polk dio un plazo de 60 días para la revisión de la evidencia, la cual consideró vasta.

🚨🇺🇸 Gerardo Mérida se presenta a audiencia inicial en EU; jueza ve ‘abundante evidencia’ en caso



Avanza en Nueva York el proceso judicial contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida. Durante la audiencia, la jueza del caso señaló que existe evidencia… pic.twitter.com/aEN1AklOv3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

Lo anterior permitirá a Mérida Sánchez “evaluar sus opciones” de cara a la próxima audiencia, cuya fecha se fijó para el 4 de agosto.

La audiencia de Gerardo Mérida es parte de la acusación que hizo Estados Unidos en contra suya y de otros nueve funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos se incluye el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

🔴Concluye la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York:



➡️La jueza Katherine Polk revela que la evidencia en el caso en contra del ex secretario de Seguridad de Sinaloa y de otros ciudadanos mexicanos “es abundante”, reporta @arturoangel20… pic.twitter.com/BsO7zCoJHH — Azucena Uresti (@azucenau) June 1, 2026

Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, como también lo hizo el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz.

En tanto, otros acusados, como el gobernador y el senador Enrique Inzunza, fueron citados a rendir entrevista ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Fiscalía de EU había pedido más tiempo para audiencia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado que la audiencia se llevara a cabo en los días posteriores al 3 de junio, con el objetivo de “facilitar las discusiones previas al juicio entre las partes”.

Lo anterior confirmaría que Gerardo Mérida busca un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos, tras haberse entregado a las autoridades de ese país.

Gerardo Mérida se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo, en Nogales, Arizona. Cuatro días después, compareció ante la jueza magistrada Sarah Netburn para su presentación formal y lectura de cargos.

No obstante, la jueza Katherine Polk rechazó la solicitud y fijó este lunes 1 de junio como la fecha para la audiencia inicial de Mérida Sánchez.

En tanto, el fin de semana, en un mensaje que dio a la ciudadanía, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el hecho de que Estados Unidos “señale culpables” es un acto de injerencismo, y llamó a no permitirlo y a defender la soberanía nacional.

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