Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declara no culpable en Nueva York, EU

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declara no culpable en Nueva York.

El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, se declaró no culpable de todos los cargos que Estados Unidos presentó en su contra. Dicho pronunciamiento ocurrió en su primera comparecencia ante las autoridades de Nueva York.

El exfuncionario mexicano fue acusado de al menos 3 delitos realizados presuntamente para “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Los cargos que enfrenta el exfuncionario son los siguientes:

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Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Después de la lectura de cargos, Gerardo Mérida quedó arraigado en la prisión de Brooklyn, donde se encuentran personajes como Ismael “El Mayo” Zambada, Nicolás Maduro, entre otros.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa acusado por EU ı Foto: Especial.

El general en retiro se entregó el pasado 11 de mayo de 2026 a autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, previo a su viaje a la Unión Americana, el ex titular de la SSP-Sinaloa obtuvo un amparo por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán para impedir cualquier intento de captura en su contra con fines de extradición a Estados Unidos.

“Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional”, se lee en el documento emitido por el juzgado federal con sede en Morelia, Michoacán.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa es uno de los 10 funcionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Se entrega exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha, se entregó a las autoridades estadounidenses para afrontar sus acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los primeros reportes indicaban que se había sometido a las autoridades de España, sin embargo, más tarde se informó que fue a Estados Unidos.

El exsecretario de Finanzas de Sinaloa enfrenta los mismos cargos que Gerardo Mérida en la Corte de nueva York.

Su trayectoria se caracterizó por un paso del sector inmobiliario y empresarial al cargo financiero más importante del gobierno estatal, con un perfil de empresario cercano al círculo de Rocha Moya.

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JVR