Sheinbaum niega advertencia de EU por presunta intromisión política de consulados mexicanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha notificado alguna observación de presunta intromisión política desde los consulados mexicanos en dicho país, como lo aseguró una nota publicada por el medio norteamericano CBS.

En días anteriores, se dio a conocer que presuntos funcionarios estadounidenses emprenderían una revisión a las representaciones diplomáticas mexicanas, a las que se acusaba de intentar hacer promoción política contra el gobierno de dicho país y que, a partir de los hallazgos que tuvieran, se decidiría el cierre de algunos consulados.

En su conferencia de este viernes, la mandataria mexicana aseguró que no se ha recibido ninguna información oficial del gobierno de Donald Trump que confirmara tal reporte.

“No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al Gobierno de México, relacionado con los Consulados. Fue una nota que salió de CBS, en la que decían en el Departamento de Estado que los Consulados mexicanos estaban haciendo política en los Estados Unidos", dijo.

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Remarcó que la responsabilidad de los consulados es la de defender a los mexicanos en el exterior mas no la de intervenir en la política estadounidense.

“Aquí yo lo desmentí, porque no les corresponde hacer política en los Estados Unidos. A los Consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos, y hacer sus labores de vínculo con las comunidades mexicanas y con la propia comunidad estadounidense en distintos lugares”, dijo.

Agregó: “no les corresponde hacer política, ni para la política de los Estados Unidos, ni para México, sino, en todo caso, difundir los logros del Gobierno de México”.

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MSL