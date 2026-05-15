Cae en Quintana Roo presunto integrante de Hells Angels buscado por Canadá

Autoridades federales y estatales detuvieron en Quintana Roo a Denis Ivziku, identificado como integrante y operador del grupo delictivo transnacional Hells Angels Motorcycle Club, quien era buscado por la Real Policía Montada de Canadá por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional.

De acuerdo con las autoridades, Ivziku es considerado “uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional” y además “funge como operador logístico de la agrupación, con presencia en el municipio de Benito Juárez”, en Quintana Roo.

Resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades de Canadá, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en Quintana Roo a Denis “N”, identificado como operador logístico de una organización delictiva… pic.twitter.com/huvByBd6Sw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

El detenido contaba además con una ficha roja vigente emitida por Interpol en Budapest por los delitos de posesión de armas de fuego, tráfico de narcóticos y tráfico de personas, lo que permitió reforzar los mecanismos de colaboración internacional para su localización y captura.

Las dependencias federales señalaron que el Hells Angels Motorcycle Club mantiene vínculos con actividades ilícitas como tráfico de drogas, extorsión y hechos de violencia en distintos países.

Con base en información de inteligencia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para cumplimentar la orden de aprehensión contra Ivziku, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica y el posible proceso de extradición solicitado por Canadá.

La detención ocurre en el contexto de la cooperación entre México y autoridades internacionales para ubicar y desarticular redes criminales transnacionales ligadas al tráfico de armas, drogas y personas.

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MSL