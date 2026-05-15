Conoce quién es Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa que se entregó a EU.

Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar los cargos de los que fue acusado.

El exfuncionario, junto a otras 9 personas, fue acusado de participar en una red que benefició a “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. De esta forma, fue señalado por Estados Unidos de los siguientes delitos:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Se espera que en los próximos días se realice su primera audiencia para la lectura de cargos, en donde deberá declararse culpable o no culpable de los cargos que se le acusan.

TE RECOMENDAMOS: Tenía ficha roja internacional Cae en Quintana Roo presunto integrante de Hells Angels buscado por Canadá

Van 2 de 10 acusados que se entregan a Estados Unidos

Con Enrique Alfonso Díaz Vega ya suman dos personas que se han entregado a las autoridades estadounidenses, después de que fueran acusados en Nueva York.

El primero en entregarse fue Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del United States Marshals Service.

Díaz Vega ya fue presentado ante una jueza en Nueva York. Frente a ella se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra.

Además, quedó recluido en la prisión de Brookly, en Nueva York. En dicho centro penitenciario también se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, Nicolás Maduro, entre otros.

¿Quién es Enrique Alfonso Díaz Vega?

Enrique Alfonso Díaz Vega nació en febrero de 1976 en Culiacán, Sinaloa. Estudió la licenciatura de Contabilidad.

Comenzó su carrera en el ámbito empresarial en Culiacán, principalmente en distribución y bienes raíces/construcción. Posteriormente, pasó al servicio público hasta el año 2024.

Trayectoria profesional

Director General de Comercial Digax dedicada al arrendamiento, construcción, comercialización de viviendas, y comercialización de materiales y maquinaria (2002-2008)

Director General de Housesin Desarrollos, empresa mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario y construcción de vivienda, con sede principal en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. (2008-2021)

Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (2021-2024)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR