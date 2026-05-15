IMSS celebra final del Street Child World Cup 2026 con jóvenes de 20 países en Texcoco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró la gran final del Street Child World Cup 2026 en el municipio de Texcoco, torneo internacional que reunió a jóvenes de 20 países y promueve el deporte como una herramienta de inclusión y transformación social para adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En la rama varonil, la selección de Indonesia se coronó campeona tras vencer 4-3 en tanda de penales a Argentina, luego de un encuentro disputado y lleno de intensidad.
Por su parte, en la final femenil, México derrotó 2-0 a Kenia, logrando el campeonato ante el respaldo del público que asistió al evento.
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El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que más allá de la competencia deportiva, el principal legado del torneo es el mensaje de esperanza y superación para jóvenes que enfrentan contextos difíciles.
“El principal legado de este torneo es demostrar que el deporte puede transformar vidas y abrir oportunidades para las juventudes”, expresó.
La edición 2026 del Street Child World Cup contó con la participación de 30 equipos internacionales y se desarrolló bajo un enfoque de inclusión, convivencia y derechos de la niñez y adolescencia.
El torneo reunió a jóvenes provenientes de distintos países y contextos sociales, quienes encontraron en el fútbol y otras actividades deportivas una plataforma para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la resiliencia y la integración social.
Con este evento, el IMSS reafirmó su compromiso con iniciativas enfocadas en el bienestar, el desarrollo integral y la construcción de espacios de convivencia positiva para niñas, niños y adolescentes.
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MSL