Rocha, Inzunza y coacusados por EU comparecen ante FGR “dispuestos”

Los titulares de los cargos de mayor rango señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos lazos con el Cártel de Sinaloa comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal con licencia de ese estado, Dámaso Castro, y Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa.

El Dato: En EU, los exfuncionarios son acusados de conspiración para la importación de narcóticos, conspiración para poseer y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Estos cinco personajes forman parte de los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados y requeridos por una corte en Nueva York, dos de los cuales ya se entregaron ante las autoridades estadounidenses y otros tres más se encuentran pendientes o falta verificar si ya fueron citados por la FGR.

En un posicionamiento público en sus redes sociales, Rocha Moya informó que acudió ante la representación de la FGR en Culiacán, donde respondió preguntas de una agente del Ministerio Público Federal, y sostuvo que tendrá “la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”.

El mandatario con licencia vinculó su comparecencia con su confianza en el sistema judicial mexicano, el Estado de derecho y las instituciones de justicia. Sin dar más detalles sobre el contenido de la diligencia, el morenista aseguró que mantendrá su postura frente al caso: “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”.

Rocha Moya también se refirió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció porque “lucha con inteligencia y profundo patriotismo

por el absoluto respeto a nuestra soberanía nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”.

El Tip: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que presentará ante la FGR denuncias contra “narcojuniors”.

Tras responder al citatorio de la FGR, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, negó vínculos con Los Chapitos y sostuvo que confía en la investigación abierta en México.

El funcionario afirmó que atendió un citatorio y evitó dar detalles sobre las preguntas que recibió, bajo el argumento de que debe respetar la reserva de la carpeta de investigación: “Estoy a disposición de cualquier situación”.

Añadió que acudió a la diligencia acompañado por un defensor público, al considerar que la asistencia jurídica forma parte de sus derechos durante el proceso: “Es un requisito constitucional y legal”. También afirmó que no solicitó medidas de seguridad.

DEFIENDEN INOCENCIA ı Foto: Especial

Castro Zaavedra aseguró que se mantiene tranquilo y defendió su inocencia. Cuando le preguntaron si rechazaba las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, respondió “sí”. Al insistirle si se declaraba inocente, contestó: “Claro que sí”.

Al ser cuestionado sobre presuntos vínculos con Los Chapitos, el vicefiscal con licencia hizo una breve pausa antes de responder que no tenía nada que decir sobre esa acusación. También negó comunicación con otros perfiles señalados en el caso y sostuvo que sólo acudió por su propio citatorio. Castro no precisó si compareció como testigo o imputado y descartó una reincorporación inmediata a su cargo: “Fui citado en relación a los eventos que ustedes ya tienen conocimiento. De momento no, vamos a esperar la integración de la carpeta”.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez informó que acudido ante la FGR sin abogado y sin invocar el fuero legislativo que le confiere el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la FGR el día 23 del mes en transcurso. (Acudí) sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, expresó.

Inzunza Cázarez subrayó su renuncia explícita a la protección procesal a la que tiene derecho como legislador activo.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, subrayó.

El morenista enmarcó su comparecencia en términos institucionales: “Lo hago desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes, con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos”.

La ausencia del senador Inzunza en la Comisión Permanente del Congreso, que suma cuatro sesiones sin acudir ni justificar su falta y tampoco solicitar licencia, pone en entredicho sus argumentos de apego institucional.

En su oportunidad, Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y aseguró que no pertenece a ningún grupo delictivo, lo anterior, tras acudir a declarar ante la FGR.

Ante la prensa, el exmando policial sostuvo que se enteró del caso por los medios de comunicación y afirmó que, de no haberse difundido la información, él mismo habría cruzado la frontera.

“Si no hubieran publicado eso, yo hubiera sido el primero que hubiera caído ahí, porque yo hubiera ido a comprar en una semana algo a Estados Unidos”, dijo.

El exfuncionario explicó que viajaba con frecuencia a Yuma, Arizona, debido a actividades personales vinculadas con un terreno agrícola en San Luis Río Colorado, Sonora, donde tiene tres hectáreas de alfalfa. Según su relato, había salido de territorio estadounidense cuatro días antes de conocer los señalamientos.

Almanza Avilés defendió su trayectoria en corporaciones de seguridad y señaló que acudiría a EU si la autoridad lo requiere, pero rechazó entregarse por iniciativa propia.

“Yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Toda mi vida, 31 años, seis meses, cinco días, fui policía investigador y me preparé para eso. Yo le doy la cara al que sea y donde sea, y si hay que ir a EU a declarar eso, vamos y aclaramos”, señaló.

No obstante, el exmando policiaco señaló que esa disposición no significa que busque presentarse de manera voluntaria ante autoridades de ese país. Aseguró que desde el primer momento informó su domicilio para recibir cualquier notificación. También sostuvo que permanecía en su casa y que incluso acudía a correr al Jardín Botánico, sin escoltas ni medidas especiales.

Otro de los funcionarios que acudió a declarar fue Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia. De acuerdo con reportes, el exfuncionario salió de las instalaciones federales alrededor de las 10:00 horas a bordo de una camioneta y evitó dar declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Previo a su comparecencia, el presidente municipial había señalado públicamente que atendería el citatorio emitido por la FGR con “absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”.

¿Quiénes faltan?

Los otros exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Alberto Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE

José Antonio Dionisio, exsubdirector de la Policía Estatal

Juan Valenzuela, exmando en la Policía Municipal de Culiacán

Se entregaron en EU