¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa acusado por EU?

Gerardo Mérida Sánchez fue acusado por Estados Unidos de estar relacionado con el Cártel de Sinaloa. Dicha acusación, también alcanzó al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
Mérida Sánchez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en 2023, momento en el que se comprometió a bajar los índices de inseguridad.
Hoy fue acusado en una Corte de Nueva York, en Estados Unidos, por colaborar con el narcotráfico.
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¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?
Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y una licenciatura en Derecho. Además, obtuvo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. También estudió un doctorado en Derecho.
Entre la experiencia laboral de Mérida Sánchez destacan los siguientes puestos:
- Comandante del mando especial “Mante”, en el estado de Tamaulipas
- Comandante de la 21/a Zona Militar (Morelia, Michoacán)
- Comandante de la 44/a Zona Militar (Miahuatlán, Oaxaca)
- Comandante de la 25/a Zona Militar (Puebla, Puebla)
- Subjefe y Jefe en las secciones segunda (Inteligencia), tercera (operaciones) y cuarta (logística) del estado mayor de la presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional
- Agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile
- Director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del centro de estudios del ejército y fuerza aérea mexicanos
- Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa
La situación jurídica de Gerardo Mérida Sánchez va a ser determinada por la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de investigar los señalamientos vertidos en la solicitud de retención, con fines de extradición.
Todos los funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos de narcotráfico son los siguientes:
- Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez – Senador; exsecretario general de Gobierno de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal
- Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito – Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán – Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán
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JVR