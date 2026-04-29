¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa acusado por EU?

Por presuntamente colaborar con el narcotráfico

Gerardo Mérida Sánchez fue acusado por Estados Unidos de estar relacionado con el Cártel de Sinaloa. Dicha acusación, también alcanzó al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Mérida Sánchez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en 2023, momento en el que se comprometió a bajar los índices de inseguridad.

Hoy fue acusado en una Corte de Nueva York, en Estados Unidos, por colaborar con el narcotráfico.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y una licenciatura en Derecho. Además, obtuvo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. También estudió un doctorado en Derecho.

Entre la experiencia laboral de Mérida Sánchez destacan los siguientes puestos:

Comandante del mando especial “Mante”, en el estado de Tamaulipas

Comandante de la 21/a Zona Militar (Morelia, Michoacán)

Comandante de la 44/a Zona Militar (Miahuatlán, Oaxaca)

Comandante de la 25/a Zona Militar (Puebla, Puebla)

Subjefe y Jefe en las secciones segunda (Inteligencia), tercera (operaciones) y cuarta (logística) del estado mayor de la presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional

Agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile

Director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del centro de estudios del ejército y fuerza aérea mexicanos

Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

La situación jurídica de Gerardo Mérida Sánchez va a ser determinada por la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de investigar los señalamientos vertidos en la solicitud de retención, con fines de extradición.

Todos los funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos de narcotráfico son los siguientes:

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez – Senador; exsecretario general de Gobierno de Sinaloa

Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal

Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito – Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán – Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán

Rubén Rocha Moya fue acusado de narcotráfico por autoridades de Estados Unidos. ı Foto: Cortesía

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JVR