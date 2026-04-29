¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la PDI de la Fiscalía de Sinaloa acusado por EU?

Estados Unidos acusó este miércoles a el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de estar ligados al Cártel de Sinaloa. Entre las personas señaladas se encontró Alberto Jorge Contreras Núñez.

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, Contreras Núñez presuntamente recibió sobornos de narcotraficantes cuando se desempeñaba como Jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez?

Alberto Jorge Contreras Núñez estudió la licenciatura en Criminalística en el Instituto Estatal De Ciencias Penales y Seguridad Pública de 1999 a 2003. Además, cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Entre los cargos en donde el señalado se desempeñó destacan los siguientes:

Perito en criminalística adscrito a la Coordinación Especial de Investigación de Homicidios Dolosos

Agente de Policía Ministerial adscrito a la Sección para la Investigación de Robo Bancario

Agente de Policía Ministerial adscrito a la Sección para la Investigación de Robo de Vehículos

Agente UM

Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales

Coordinador del Grupo de Reacción de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales

Agente de Delitos Patrimoniales

Jefe de Investigación de la Unidad Especializada Antisecuestros Comisionado a la Zona Sur del Estado de Sinaloa

Subcoordinador de Fuerzas de Reacción de la Unidad Especializada Antisecuestros Comisionado a la Zona Centro del Estado de Sinaloa

Comisionado de la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Desaparición Forzada de Personas

Jefe de investigaciones del Estado

Inspector General Especializado en el Combate contra el Secuestro

Encargado de la Comisaría General de Policía de Investigación del Estado de Sinaloa

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando los indicios presentados por Estados Unidos en la solicitud de retención, con fines de extradición para los 10 señalados.

Se informó que se determinará la acción contra los imputados, toda vez que se obtenga las evidencias contundentes.

Los funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos de narcotráfico son los siguientes:

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez – Senador; exsecretario general de Gobierno de Sinaloa

Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal

Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito – Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán – Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR