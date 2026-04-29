¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la PDI de la Fiscalía de Sinaloa acusado por EU?

Estados Unidos acusó este miércoles a el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de estar ligados al Cártel de Sinaloa. Entre las personas señaladas se encontró Alberto Jorge Contreras Núñez.
De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, Contreras Núñez presuntamente recibió sobornos de narcotraficantes cuando se desempeñaba como Jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.
¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez?
Alberto Jorge Contreras Núñez estudió la licenciatura en Criminalística en el Instituto Estatal De Ciencias Penales y Seguridad Pública de 1999 a 2003. Además, cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
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Entre los cargos en donde el señalado se desempeñó destacan los siguientes:
- Perito en criminalística adscrito a la Coordinación Especial de Investigación de Homicidios Dolosos
- Agente de Policía Ministerial adscrito a la Sección para la Investigación de Robo Bancario
- Agente de Policía Ministerial adscrito a la Sección para la Investigación de Robo de Vehículos
- Agente UM
- Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales
- Coordinador del Grupo de Reacción de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales
- Agente de Delitos Patrimoniales
- Jefe de Investigación de la Unidad Especializada Antisecuestros Comisionado a la Zona Sur del Estado de Sinaloa
- Subcoordinador de Fuerzas de Reacción de la Unidad Especializada Antisecuestros Comisionado a la Zona Centro del Estado de Sinaloa
- Comisionado de la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Desaparición Forzada de Personas
- Jefe de investigaciones del Estado
- Inspector General Especializado en el Combate contra el Secuestro
- Encargado de la Comisaría General de Policía de Investigación del Estado de Sinaloa
Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando los indicios presentados por Estados Unidos en la solicitud de retención, con fines de extradición para los 10 señalados.
Se informó que se determinará la acción contra los imputados, toda vez que se obtenga las evidencias contundentes.
Los funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos de narcotráfico son los siguientes:
- Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez – Senador; exsecretario general de Gobierno de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal
- Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito – Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán – Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán
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JVR