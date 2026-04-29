Evelyn Salgado, Josefina Rodríguez y Sebastián Ramírez coloca primera piedra del proyecto Cici Aquapark.

Derivado de la coordinación de esfuerzos entre las distintas instancias, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Sebastián Ramírez Mendoza, colocaron la primera piedra del proyecto Cici Aquapark, una obra que busca recuperar un ícono de la memoria colectiva mexicana, así como reactivar este importante atractivo turístico de Acapulco.

“Hoy el CICI renace como parte de esa visión del Acapulco que queremos, de un Acapulco que lo tenga todo, que tenga diversión para adultos, pero también tenga diversión para los más pequeños, para los niños, diversión para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Un Acapulco para todas y para todos, eso es lo que estamos construyendo y eso es lo que queremos”, expresó la mandataria en su mensaje.

De manera emotiva, expresó su reconocimiento a todas y todos los que hicieron posible echar a andar este proyecto, porque dijo, es una acción que refleja todo el esfuerzo y el corazón, en un sitio que tiene un gran significado para las familias acapulqueñas y todo México.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que este proyecto es el resultado de una suma de voluntades, en donde el trabajo coordinado se traduce en acciones concretas para la recuperación y fortalecimiento del destino. Se refirió, además, a las experiencias que las diversas generaciones de visitantes han tenido la oportunidad de disfrutar en este emblemático espacio.

Por lo que subrayó que el turismo no sólo se construye con infraestructura, sino también con memoria, identidad y momentos compartidos.

“Acapulco, como lo hemos dicho siempre, no es solo el presente; Acapulco es nuestro destino turístico por excelencia. Aquí empezó el viaje, aquí empezó el turismo, y hoy, con la suma de esfuerzos entre inversionistas y los gobiernos estatal y federal, tenemos la oportunidad de volver a recordar, de volver a vivirlo y de volver a soñar", declaró.

El titular de FONATUR subrayó esta coordinación y la labor fundamental del gobierno, para eliminar trabas burocráticas, facilitando los procesos administrativos y dando solución a conflictos que se habían mantenido por años, lo que permite que la inversión privada mexicana, encuentre un camino libre de obstáculos para apostar decididamente por el desarrollo de Acapulco.

Un lugar que marcó generaciones, hoy comienza a renacer.



Colocamos la primera piedra del nuevo @CiciAquaParkMx en #Acapulco, 🌊 con una inversión de +10 mdd, para transformarlo en un moderno parque acuático con atracciones y espacios renovados para las familias. ✨ pic.twitter.com/2Y4bB1ZAUf — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 30, 2026

Dijo que con esta renovación, el puerto no sólo recupera un símbolo de identidad, sino que fortalece su oferta para visitantes de fin de semana y cruceristas internacionales. Además de que el proyecto está diseñado para que las familias acapulqueñas se reapropien de este espacio, generando un impacto social positivo, lo cual representa un paso firme hacia la modernización de la infraestructura turística, enfocada siempre en el beneficio directo de la población.

Por otra parte, el director general de Sofmar Fun, Luis Javier Santoyo, dijo que este es el comienzo de una nueva etapa para un espacio que forma parte de la memoria activa y colectiva de México, particularmente de Acapulco.

“Nos honra ser parte de este momento y contribuir, desde nuestro ámbito al desarrollo del destino. Este proyecto no sería posible sin la colaboración y la confianza de las autoridades, agradecemos profundamente el respaldo institucional y el trabajo coordinado que hoy nos reúne”, añadió el empresario.

El Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), Ricardo Salinas Méndez coincidió al señalar que este es un símbolo de las y los acapulqueños, que cobrará vida nuevamente gracias a todo el apoyo y coordinación, para consolidar un proyecto de este nivel. Y añadió: “Con una inversión de más de 10 millones de dólares, hoy se coloca la primera piedra, se llenará de empleo, desarrollo y esperanza a esta zona. Acapulco lo merece y Acapulco lo sabrá agradecer”.

De acuerdo a lo informado, esta obra contará con una remodelación en 7 mil 222 metros, con atracciones principales como toboganes de velocidad, toboganes cerrados, río lento, alberca de olas, área infantil con toboganes y spray zone. También se tiene programada la intervención de la estructura existente y la creación de mil 236 metros cuadrados para uso comercial.

Acompañaron a la gobernadora, el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, entre otros.

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JVR