San Luis Potosí registra crecimiento sostenido, según datos del INEGI.

La economía de San Luis Potosí mantiene su ruta de ascenso y consolidación. De acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado registró un crecimiento anual del 1.9 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el desglose de los indicadores, las Actividades Secundarias —referentes a la industria y la transformación de materias primas— presentaron un incremento del 2.4 por ciento, cifra que posiciona a San Luis Potosí en el décimo cuarto lugar nacional con mayor dinamismo en este rubro.

Por su parte, las actividades del sector terciario, que abarcan la prestación de servicios, el comercio y el transporte, mostraron un desempeño sobresaliente con un crecimiento anual del 2.1 por ciento, ubicando al Estado como la octava entidad con mayor crecimiento a nivel nacional en este sector.

En contraste, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca no registraron crecimiento debido a factores estacionales y de mercado.

Estos resultados son producto del trabajo constante y la visión estratégica del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha implementado acciones decisivas para potenciar la economía potosina. Entre estas medidas destacan la atracción de inversiones históricas a través de giras internacionales, el impulso sin precedentes a la infraestructura vial y urbana, así como el fortalecimiento de la seguridad y el apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas.

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JVR