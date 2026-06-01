Sheinbaum agradece respaldo ciudadano tras movilización nacional por ‘informe’

La Presidenta de México este lunes en conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este lunes su conferencia matutina agradeciendo la participación de miles de ciudadanos en las movilizaciones realizadas el día anterior en distintos estados de la República, las cuales se llevaron a cabo tras el llamado realizado por la mandataria federal.

“Vamos a empezar con un video de cómo estuvo el día de ayer la movilización en todo el país”, anunció Claudia Sheinbaum Pardo al comenzar su encuentro con los medios de comunicación desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la agenda de la conferencia incluiría la participación del procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, con la sección “Quién es Quién en los Precios”, seguida de un informe sobre los avances de los programas sociales impulsados por su administración.

“Hoy vamos a hablar del avance de los programas de bienestar. Ayer comenté que son más de un billón de pesos que se están destinando a los programas de bienestar, de apoyo directo a la gente”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la transmisión se proyectó un video que mostró imágenes de las movilizaciones registradas en diversas entidades del país, donde se observaron concentraciones ciudadanas, actos públicos y muestras de apoyo a las políticas impulsadas por el gobierno federal.

Proyección de video en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Al concluir la presentación audiovisual, Claudia Sheinbaum Pardo expresó su agradecimiento a quienes participaron en las actividades.

“Agradecer a todos los que participaron, de corazón. Mucho entusiasmo, mucho cariño, mucha fuerza del pueblo de México”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también informó que al término de la conferencia viajaría a Lázaro Cárdenas, Michoacán, para encabezar la conmemoración del Día de la Marina, una de las fechas más significativas para el sector marítimo nacional.

“Hoy es Día de la Marina. Al rato vamos a ir a Lázaro Cárdenas, Michoacán; allá lo vamos a conmemorar”, indicó Claudia Sheinbaum Pardo.

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