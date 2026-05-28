Julio Menchaca destaca los resultados de la transformación con obra y bienestar social.

En Ajacuba, el gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que las Rutas de la Transformación y la Feria de Servicios para el Pueblo continúan acercando resultados concretos a las familias hidalguenses, mediante obras y acciones que mejoran su calidad de vida y fortalecen el desarrollo de las comunidades.

“Hoy más que nunca, en este proceso de transformación, debemos de decirles a ustedes en qué se gasta el dinero público, cómo se tiene esa proyección y cuál es el impacto que debe de tener en la gente”, señaló el mandatario, al recordar que este año su administración destinó 4 mil 700 millones de pesos a más de 100 programas sociales.

Asimismo, refirió que, gracias al esfuerzo conjunto de la población y al manejo responsable del recurso público, en menos de cuatro años de gestión se han ejercido más de 25 mil millones de pesos en obra pública, cifra superior a los 24 mil millones registrados en los dos sexenios anteriores.

En este sentido, Menchaca Salazar informó que en Ajacuba se ejecutan acciones en materia de infraestructura por más de 93 millones de pesos, entre las que destacan la construcción del sistema de agua potable, la reposición del pozo en Vicente Guerrero, la reconstrucción de la carretera estatal Ajacuba–San Juan Tepa y la rehabilitación de la carretera Ajacuba–San Agustín Tlaxiaca en diversos tramos.

El equipamiento tecnológico, los apoyos funcionales y las ecotecnologías representan un beneficio tangible para el presupuesto familiar y la autonomía de las personas en sus actividades diarias. 💻♿️



En las Rutas de la Transformación de Ajacuba, entregamos estos apoyos de manera… pic.twitter.com/4lU9zfsigC — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) May 28, 2026

También resaltan las pavimentaciones en las calles Julián Villagrán y Tláloc, así como la construcción de 19 cuartos dormitorio. De igual forma, el titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, anunció la continuidad de la reconstrucción de la carretera Ajacuba–San Agustín Tlaxiaca, la ampliación de la Unidad Deportiva de Santiago Tezontlale y nuevas pavimentaciones en las calles Pino Suárez, Santa Teresa y Zacatecas.

Para fortalecer la economía local, se realizaron entregas de apoyos de los programas Emprendiendo Paso a Paso, Hidalgo con Potencial e Impulso NAFIN + Hidalgo 2025, además de Energía para el Bienestar, Transformando con la Juventud y acciones de capacitación y certificación para el desarrollo profesional.

Julio Menchaca ofrece avances en cultura

En materia de cultura, en coordinación con la secretaria Neyda Naranjo Baltazar, se entregó equipo de cómputo y periféricos para las bibliotecas de San Nicolás Tecomatlán y Vicente Guerrero, mediante una inversión de 58 mil 870 pesos.

Al inicio de la ronda de intervenciones, la presidenta municipal de Ajacuba, Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña, reconoció al mandatario estatal como un hombre de trabajo y cercanía con la población, al señalar que su esfuerzo se refleja en obra pública y apoyos en beneficio de la población: “Había gobiernos que nunca se paraban aquí, y el día de hoy usted nos demuestra su humildad y que le interesa nuestra gente”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Salud, Vanesa Escalante Arroyo, informó que en el municipio se han realizado brigadas de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, además de inversiones superiores a 173 mil pesos en ayudas técnicas y auxiliares auditivos.

Para reforzar estas acciones, el director general del Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo, Héctor Villafuentes Téllez, entregó 25 ayudas técnicas consistentes en bastones, sillas de ruedas y andaderas.

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JVR