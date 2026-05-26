La agencia calificadora S&P National Ratings subió calificación del Estado de Hidalgo a ‘mxAA

La agencia S&P National Ratings publicó este 25 de mayo en su página oficial y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que, subió la calificación crediticia del Estado de Hidalgo a ‘mxAA-‘, manteniendo una perspectiva estable, lo que representa la calificación más alta otorgada por la referida agencia a la entidad, en los últimos 26 años.

Los elementos que la agencia consideró para subir la calificación fueron “el fortalecimiento fiscal de Hidalgo a través de una mayor eficiencia recaudatoria y el manejo adecuado del gasto, bajo un entorno de mayor gasto en infraestructura”. S&P National Ratings destacó el crecimiento sostenido de los ingresos propios, particularmente en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que registró un incremento de 32% en los últimos tres años.

En esta calificación se reconoce la política del Gobernador Julio Menchaca Salazar respecto de priorizar el control del gasto operativo para invertir en obra pública. En este contexto, la agencia calificadora refiere que, Hidalgo se ha consolidado como un polo logístico e industrial, resultado de las inversiones en el corredor AIFA-Pachuca y en el Parque Industrial PLATAH, lo cual ha permitido que en los últimos tres años la entidad creciera un 2.45%, por encima del promedio nacional del 1.6%.

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Este nivel de calificación refleja una alta capacidad financiera para cumplir oportunamente con sus obligaciones, así como estabilidad en el manejo de sus finanzas públicas, respaldada por políticas responsables y sostenibles.

Finalmente, destacó la titular de la Secretaría de Hacienda, Esther Ramírez Vargas, que este resultado es de suma importancia al considerar que, durante la actual administración estatal, Hidalgo ha logrado dos incrementos en la calificación crediticia otorgada por S&P National Ratings. La mejora en la calificación de S&P posiciona a Hidalgo en un nivel superior de calificaciones ‘AA’, ubicándolo entre las entidades mejor evaluadas del país.

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FGR