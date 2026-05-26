Ecatepec afirma que se cumplió: Quinta Zona pasa de 30% a 85% de abasto de agua potable

El gobierno de Ecatepec no necesita ningún amparo para suministrar agua potable a la población, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien agregó que el abasto de líquido en la Quinta Zona pasó de 30 por ciento a 85 por ciento, a pesar del desastre financiero que dejó la anterior administración municipal.

En la conferencia de prensa semanal, Azucena Cisneros Coss se refirió al amparo en revisión 13/2026 interpuesto por 688 familias de 38 colonias de la Quinta Zona para exigir abasto de agua potable, que está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que aclaró que actualmente más de un millón 200 mil habitantes de Ecatepec tienen estabilizado el suministro del líquido.

Azucena Cisneros Coss aseguró: “Ecatepec le ha cumplido, le está cumpliendo y le va a terminar de cumplir a la Quinta Zona”.

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Azucena Cisneros Coss denunció que al inicio de su administración recibió un quebranto de cuatro mil 551 millones de pesos en el organismo del agua Sapase, además de que el vital líquido no era un derecho sino un negocio.

“Cuando entramos al gobierno la crisis hídrica ya estaba a reventar. Nos heredaron pozos muertos, plantas potabilizadoras que nunca funcionaron, drenajes colapsados, deudas por doquier y la venta de agua.”, precisó Azucena Cisneros Coss.

Azucena Cisneros Coss añadió: “Detectamos más de cien tomas clandestinas operadas por grupos que extraían el líquido de la red municipal para venderlo en pipas a precios inflados”.

La munícipe Azucena Cisneros Coss insistió que en la Quinta Zona hay resultados, pues pasó de 30 por ciento a 85 por ciento el suministro de agua en forma tandeada, además de que este año realizarán importantes obras en esta región para mejorar el servicio, como la construcción de dos enormes tanques maestros de almacenamiento.

“Si estos amparos del pasado tienen resolución en el presente, no tiene que ver con la realidad. Hoy estamos 24/7 atendiendo el agua en Ecatepec”, destacó y agregó que “nosotros desde el primer día, más allá de cualquier situación o desde cualquier situación jurídica, hemos asumido una convicción, una causa de vida, que es el agua por la red y así hemos actuado en consecuencia”.

Azucena Cisneros Coss consideró que el tema de los amparos se ha politizado y utilizado de manera electoral, pues incluso se ha reportado que ciertos políticos lo han condicionado a cambio de votos.

“Cuando inicié mi administración solo el 35 por ciento de los habitantes de Ecatepec recibía agua por red. Ese fue el punto de partida, por eso actuamos, porque no íbamos a permitir que el agua siguiera siendo moneda de cambio de unos cuantos. En el último año hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en mejorar la vida de los ciudadanos mediante obras hídricas”, subrayó Azucena Cisneros Coss. Azucena Cisneros Coss detalló que hasta el momento su administración rehabilitó y reperforó 71 pozos, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los cuales 24 estaban abandonados y fueron remozados por personal de Sapase.

“Llevamos 12 mil 866 metros de tubería limpiados, retiramos 530 metros cúbicos de azolve y desazolvamos 2 mil 436 coladeras. De cuatro plantas potabilizadoras que estaban muertas, ya tenemos dos funcionando”, explicó Azucena Cisneros Coss.

Azucena Cisneros Coss expresó que el agua por la red en Ecatepec ya es una realidad y agradeció el apoyo de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que han enseñado que la honestidad y la cercanía con el pueblo son el único camino.

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FGR