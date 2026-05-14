Azucena Cisneros encabeza entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en Ecatepec

“Las mujeres en Ecatepec representan, hoy más que nunca, la fuerza vital que está transformando este gran municipio”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss al entregar, junto con el secretario del Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, cinco mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar.

Desde el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte "Las Américas“, sede del evento, la alcaldesa subrayó que las mujeres son pieza clave en la transformación de la localidad, son ellas quienes han forjado un patrimonio para sus hijos, por eso “aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a sacar adelante este municipio, como nunca en la historia de Ecatepec”.

También reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por el apoyo a este importante sector de la población. Hay que recordar que hace unos días se entregó la tarjeta un millón del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México.

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“Así que es muy importante decirles que si un municipio se va a ver beneficiado y se van a ver beneficiadas miles y miles de mujeres, es Ecatepec (…). Gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez, porque no solamente son los grandes apoyos sociales que se empatan con los apoyos nacionales, sino que está también repavimentando calles, trabajando en el agua, en la seguridad, cerrando filas como nunca en la historia de Ecatepec”, aseguró.

Cisneros Coss denunció que “en el pasado vivimos una etapa oscura y muy grave producto de la corrupción y de la impunidad, que no puede volver aquí en Ecatepec, donde lo que vivimos es el huachicoleo del agua (…) el negocio a todo lo que da; basureros clandestinos a diestra y siniestra. ¿Estoy mintiendo? Claro que no. A eso se dedicaron: a hacer negocio, burocracia, corrupción y a llenarse los bolsillos de recursos públicos que le tocaban a la gente”.

En contraste, la presente administración trabaja para la gente “para que con honestidad alcance, hoy el 70 por ciento de las obras se hacen por administración, con recursos propios, esa es la gran diferencia”, dijo.

Manifestó que es muy importante lo que está pasando en Ecatepec “porque no estoy sola, somos tres mujeres y un camino: la maestra (Delfina Gómez), la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), y Azucena Cisneros, su presidenta municipal. Cerramos filas como nunca, recuperamos recursos perdidos federales como nunca y tenemos una gestión de recursos de casi tres mil millones de pesos”.

Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar estatal, recordó que “¡es tiempo de mujeres!” y en la entidad ya otorgaron un millón de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar; sin embargo, la meta es beneficiar a más personas.

Sostuvo que este programa, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez, forma parte de la llamada justicia social, que además de brindar un recurso monetario -2 mil 500 pesos bimestrales- otorga diversos servicios y opciones educativas para las mujeres mexiquenses.

En el evento recibieron tarjetas de manera simbólica Claudia Martínez, Angelina Morales, Rebeca Méndez y Sayra Merino, además de que se entregaron bastones y sillas de rueda.

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JVR