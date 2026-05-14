Empresa ZOOMLION invierte 90 mdp en Aguascalientes y generará más de 400 empleos

La gobernadora de Aguascalientes , Tere Jiménez, encabezó la inauguración del Centro de Capacitación para Latinoamérica de la empresa china ZOOMLION, así como el inicio de operaciones del área de ensamble final de tractores y maquinaria agrícola en el estado, todo con una inversión de 90 millones de pesos y la generación de más de 400 empleos, entre directos e indirectos.

“Gracias por confiar en esta tierra. Su llegada confirma que Aguascalientes tiene las condiciones para competir en las grandes ligas de la economía global. Este proyecto tiene un valor estratégico porque abre nuevas rutas para nuestro desarrollo, nos permite avanzar hacia industrias de mayor especialización, vincular tecnología con productividad agrícola y proyectar al estado como un centro regional para la maquinaria, la capacitación técnica y la transferencia de conocimientos ”, destacó la gobernadora.

Añadió que Aguascalientes es una entidad con talento, infraestructura, seguridad, paz social y visión de futuro: “Aguascalientes ha construido una base sólida que nos posiciona como un espacio ideal para invertir y crecer; ofrecemos certeza, acompañamiento al sector productivo y entendemos que el crecimiento económico debe de traducirse en empleos, oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias”, apuntó.

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William Tan, titular vicepresidente ejecutivo para las Américas de ZOOMLION, explicó que el centro que hoy se inauguró y que se ubica en el sur de la ciudad capital, busca fortalecer la capacitación técnica especializada para mercados de Latinoamérica, además de impulsar el desarrollo del sector agroindustrial y de maquinaria pesada.

“Elegimos a Aguascalientes no solo porque es una base industrial y agrícola clave de México, sino también porque cuenta con una ventaja geográfica natural para cubrir toda América Latina . Aquí mostraremos nuestro equipo premium y toda la gama de repuestos; ofrecemos servicios de reparación , ensamblaje y capacitación especializada adaptada a las condiciones agrícolas de la región. Para nosotros el objetivo es muy claro: que la maquinaria agrícola de ZOOMLION no solo entre en los campos de América Latina, sino que también se gane la confianza y siembre la esperanza de una buena cosecha”, subrayó.

Luo Aihu, subrepresentante de la Oficina de Representación en México del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, sostuvo que la creación de este centro latinoamericano de experiencia y soporte de maquinaria agrícola en Aguascalientes, que integra exhibición, ventas, capacitación y servicio postventa, representa una nueva e importante actualización en las inversiones de largo plazo de la empresa ZOOMLION en México.

“Estoy convencida de que con la puesta en marcha de este centro se fortalecerá significativamente la capacidad de respuesta de los servicios locales de maquinaria agrícola, se impulsará la transformación mecanizada de los pequeños y medianos productores agrícolas y se brindará un sólido apoyo al desarrollo de la agricultura moderna en México; también se generarán más resultados en áreas como la coordinación de cadenas industriales, la transferencia tecnológica, la capacitación profesional y la cooperación económica y comercial regional”, indicó.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), destacó las ventajas competitivas de Aguascalientes y comentó que actualmente 17 empresas de origen chino operan en la entidad y generan alrededor de 4 mil empleos; además de que se cuenta con una cartera de proyectos futuros que confirman el creciente interés por invertir en el estado.

“Queremos seguir impulsando la llegada de nuevos proyectos que contribuyan al fortalecimiento de las cadenas de valor en Aguascalientes, aprovechar el talento que tenemos en esta entidad y reiteramos nuestro compromiso para que este y todos los proyectos que llegan a nuestro estado alcancen sus objetivos, los superen y sean referencia a nivel mundial”, concluyó.

Cabe destacar que ZOOMLION es una empresa especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y equipo industrial pesado, cuya sede se ubica en Changsha, provincia de Hunan, China. Actualmente la empresa cuenta con presencia comercial y de servicio en más de 140 países y regiones, así como centros de manufactura, investigación y operación en Asia, Europa, África y América.

En el evento inaugural también estuvieron presentes Sherry Bao, directora de negocios para la División Agrícola Latam; Aurelio Chan, director de Línea Agrícola de ZOOMLION; y Luis David de Lira, distribuidor autorizado de ZOOMLION en Aguascalientes.

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JVR