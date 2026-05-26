Samuel García consolida 850 mdd de Saint Gobain para Nuevo León

Samuel García encabezó diversas reuniones de trabajo con directivos de firmas transnacionales durante su gira por el continente europeo.

Al concluir su gira por Europa, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la atracción de 850 millones de dólares por parte de la multinacional Saint Gobain para sus plantas en Santa Catarina y Apodaca.

Con esto, la gira de trabajo por distintos países de la Unión Europea registró la cantidad de 3.5 billones de dólares para la entidad.

El mandatario estatal presentó las ventajas competitivas de la entidad para la atracción de proyectos vinculados a la tecnología y la sustentabilidad. ı Foto: Gobierno NL

El Gobernador realizó un recorrido por el corporativo y después sostuvo un diálogo abierto con los representantes de la compañía.

“Ellos hacen todo lo que tiene que ver con vidrio, construcción, impermeabilizantes y ellos están invirtiendo en una primera fase 850 millones de dólares para su planta en Santa Catrina y Apodaca y nos dijeron que para Febrero habrá otro anuncio, pero esa sigue en estudio”, indicó García Sepúlveda.

La delegación neolonesa sostuvo mesas de diálogo para revisar los planes de expansión y la infraestructura de las empresas participantes. ı Foto: Gobierno NL

Saint-Gobain es una multinacional francesa dedicada a la fabricación de vidrio. Con más de 360 años de historia, la empresa se ha consolidado como uno de los grupos industriales más importantes del mundo y líder global en construcción ligera y sostenible.

En México, opera a través de múltiples unidades de negocio, plantas industriales y centros de distribución estratégicamente ubicados en el país.

Con el cierre de esta agenda de trabajo en el extranjero, se consolida una histórica derrama económica para diversos sectores productivos del estado. ı Foto: Gobierno NL

La gira que inició en Estocolmo, Suecia atrajo distintas inversiones de diversos sectores como Scania y Atlas Copco, además de la visita a compañías con planes de expansión como Ericsson y Volvo.

En Países Bajos se dio una de las más importantes inversiones, con la instalación de un Invernadero en el municipio de Galeana por parte de las empresas Alpine Green, Van der Hoeven y Signify por 270 millones de dólares.

Además de la agenda industrial, el ejecutivo estatal promovió la infraestructura y la conectividad de la entidad ante organismos deportivos internacionales. ı Foto: Gobierno NL

De la misma forma, la empresa neerlandesa Heineken anunció la inversión de 400 millones de dólares para el fortalecimiento de sus operaciones, capacidades productivas y proyectos vinculados a la experiencia cervecera en la entidad.

Posteriormente, en Madrid, el Gobernador anunció la inversión de 350 millones de dólares más de la empresa Naturgy, para el fortalecimiento de la Infraestructura ante la llegada de empresas extranjeras para su producción.

Durante los recorridos por los distintos corporativos, se confirmaron capitales que impulsarán el crecimiento económico y la generación de empleo. ı Foto: Gobierno NL

Además, la empresa COX anunció el plan de desarrollo de nuevos proyectos de energía e infraestructura sostenible, entre los que se contemplan parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey por un monto de mil millones de dólares.

Para el sector Turístico, el Gobernador informó la apertura del vuelo Monterrey-Madrid con Iberia, a partir del 2 de junio, la promoción de la misma ruta con la empresa Aeroméxico y la inversión del Grupo hotelero Barceló por 50 millones de dólares.

Autoridades estatales y representantes de corporativos internacionales formalizaron nuevas inversiones para el desarrollo industrial de la entidad. ı Foto: Gobierno NL

Ya en Francia, el Mandatario estatal anunció la inversión de Vinci Airports en el Aeropuerto internacional de Monterrey por 465 millones de dólares para la fusión de las Terminales A y C.

Para celebrar los 200 años de Relación Diplomática entre México y la Unión Europea, el Gobernador anunció que realizarán un evento para el próximo mes de noviembre con la MEDEF Internacional de Francia.

Dicho organismo agrupa a más de 7 mil 100 empresas francesas en 85 consejos geográficos y sectoriales.

Promueve Samuel la sede más norteña

Dentro de las actividades de la gira, el Gobernador visitó a los organismos rectores del futbol en Suecia y Países Bajos para promover a Nuevo León de cara al Mundial de Futbol 2026.

Con ambas federaciones, García Sepúlveda invitó a sus aficionados para vivir el ‘Mundial Más Norteño’, con nuevos parques, nuevos camiones y el Parque Fundidora listo para el Fan Fest del Mundial.

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