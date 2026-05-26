Suspenden clases en Colima HOY 26 de mayo en 4 municipios por operativo

Por medio de redes sociales la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva informó que este 26 de mayo las clases serán virtuales en al menos cuatro municipios debido al operativo que se está realizando.

Apuntó que derivado de “los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera” se está realizando un operativo, por lo que en el municipio de Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán las clases serán en línea.

Precisó que las autoridades educativas son las encargadas de comunicarse con las comunidades escolares, y apuntó que “siempre tomaremos decisiones responsables y las informaremos con transparencia al pueblo de Colima.”

Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio, así como en… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) May 26, 2026

¿Por qué suspendieron clases en Colima?

En las cercanías de la población de Caleras ubicada en el municipio de Ticomán se registró un enfrentamiento en donde se abatió a “un presunto delincuente”, y en el que también dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron lesionados.

El Gobierno de Colima informó que este enfrentamiento ocurrió mientras elementos de la Policía Investigadora se encontraban atendiendo un reporte que obuvieron mediante el 911 “cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo.”

Derivado de este enfrentamiento; en el que uno de los agresores quedó sin vida en el lugar de los hechos, se implementó un operativo con elementos “federales y estatales de seguridad y procuración de justicia para la ubicación y captura de los agresores.”

Por la noche del lunes apuntaron que uno de los dos elementos de la Fiscalía resultó herido de gravedad, mientras que se abatieron a dos de los agresores, y se registró la detención de un ciudadano estadounidense que cuenta con una orden de aprehensión en su país de origen por homicidio.

Mesa de Coordinación Estatal actualiza información sobre operativo en Tecomán



𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 | 𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima actualiza la información sobre el operativo realizado en la… pic.twitter.com/X3Y7UBirwF — Gobierno Colima (@gobiernocolima) May 26, 2026

Asimismo, durante el operativo de la Secretaría de Marina (Marina), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, y la FGE se aseguró un vehículo blindado, armas de fuego y droga.

Por la mañana de este martes Indira Vizcaíno informó que durante la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se realizó una revisión del operativo en el municipio de Tecomán.

Señaló que la zona del operativo se encuentra tranquila “y está en total control de las corporaciones estatales y federales”. Por lo que durante la mesa se actualizarán y detallarán los saldos de dicha acción.

En la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad revisamos el balance del operativo realizado el día de ayer en el municipio de Tecomán, y las acciones a seguir.



La situación en la zona del operativo es de tranquilidad y está en total… pic.twitter.com/ENR42jah10 — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) May 26, 2026

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