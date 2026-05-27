Jalisco reporta primer caso de miasis humana por gusano barrenador

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó este miércoles el primer caso de miasis humana por gusano barrenador en un hombre originario del municipio de Pihuamo.

En declaraciones a la prensa, el funcionario informó que el paciente, un hombre de 47 años, se encuentra estable y permanece hospitalizado en el estado de Colima debido a la cercanía con su lugar de residencia.

Detalló que el hombre presentó una herida en la pierna izquierda y que además padece diabetes, enfermedad que pudo haber facilitado la infestación.

“El paciente, por cercanía domiciliaria, está siendo atendido en Colima. El paciente está estable, tiene 47 años de edad, es un varón con diabetes, un paciente inmunosuprimido con una herida en la pierna izquierda que fue la herida que se contaminó con miasis por gusano barrenador”, señaló.

Una persona infestada por el gusano barrenador. ı Foto: Especial

Pérez Gómez pronosticó una evolución favorable para el paciente, y aseguró que se trata del único caso de miasis humana en Jalisco, donde, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se contabilizaban 130 casos activos de gusano barrenador al corte del 25 de mayo.

“El paciente va a tener una buena evolución. Estamos en contacto permanente. Es el único caso que ha ocurrido en Jalisco, los demás son casos en especies de bovinos, de equinos y de caninos, incluso”, explicó el secretario de Salud estatal.

... y en CDMX también detectan primer caso de miasis humana

Al corte del 22 de mayo, el Senasica también reportó el primer caso de miasis humana por gusano barrenador en la Ciudad de México, donde se contabilizan cinco casos activos: tres en la alcaldía Tlalpan, así como uno en Álvaro Obregón y otro en Xochimilco.

Hasta el 25 de mayo, la autoridad dependiente de la Secretaría de Agricultura contabilizaba 26 mil 350 casos acumulados de gusano barrenador desde noviembre de 2024, cuando la plaga llegó a México.

Actualmente, 25 entidades del país registran presencia de la mosca cochliomyia hominivorax, aunque la entidades más afectadas son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Tabasco, ubicados al sur de la República.

Hay 5 casos activos de gusano barrenador del ganado en la CDMX ı Foto: Especial.

La detención de los primeros casos de miasis humana por gusano barrenador cobra relevancia debido a que tanto la Ciudad de México como Jalisco serán sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que ambas entidades esperan una alta afluencia de turistas a partir del 11 de junio.

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cehr