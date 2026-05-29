Cae Alexander ‘N’, implicado en el asesinato de una adolescente en Morelia

Elementos de la FGE y fuerzas federales detuvieron al presunto homicida en el municipio de Tacámbaro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, derivado de actos de investigación e inteligencia, fue detenido Alexander “N”, de 18 años de edad, por su posible relación en el homicidio de una adolescente de 15 años de edad ocurrido en Morelia.

La captura fue realizada por agentes de la Policía de Investigación en la cabecera municipal de Tacámbaro, como parte de las acciones emprendidas por la institución para el esclarecimiento de este hecho, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, Policía Morelia, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de actuar con firmeza, objetividad y apego a la ley en todos aquellos casos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.

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Asimismo, continuará con las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos y para garantizar que ninguna conducta delictiva quede impune.

Alexander “N”, de 18 años, quedó a disposición de las autoridades por el homicidio de una adolescente. ı Foto: FGE Michoacán

La información relacionada con este caso será ampliada conforme el avance de las investigaciones y en los términos que legalmente procedan.

De igual forma, la institución reitera su compromiso de mantener a las víctimas directas e indirectas en el centro de su actuación, así como el acompañamiento institucional durante el desarrollo de las investigaciones.

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