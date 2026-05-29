Morena mantiene ventaja en Tlaxcala; Alfonso Sánchez se fortalece rumbo a 2027

Alfonso Sánchez, presidente municipal de Tlaxcala capital, es el mejor posicionado para ganar la gubernatura del estado en 2027, según De las Heras.

El alcalde de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García, se consolidó como el aspirante mejor posicionado de Morena rumbo a la elección por la gubernatura de Tlaxcala en 2027, de acuerdo con una encuesta estatal de De las Heras Demotecnia.

El estudio refiere que el nivel de conocimiento ciudadano sobre el edil pasó de 24.4 a 51.6 por ciento entre octubre de 2025 y mayo de 2026. El crecimiento supera los 27 puntos porcentuales en un periodo de siete meses.

Resultado sobre el conocimiento de aspirantes. ı Foto: De las Heras Demotecnia

La medición también señala que uno de cada dos encuestados identifica a Sánchez García como el perfil morenista con mayores posibilidades de ganar la próxima contienda estatal.

Dicha percepción representa un aumento de 14 puntos frente a marzo de este año, según los resultados de De las Heras Demotecnia.

Resultados sobre preferencia de candidatura al interior de Morena. ı Foto: De las Heras Demotecnia

En contraste, la encuesta reporta una disminución en las preferencias internas hacia la senadora Ana Lilia Rivera, quien registró un retroceso de siete puntos durante el mismo periodo.

Además del posicionamiento electoral, el alcalde de la capital tlaxcalteca encabezó la percepción sobre capacidad para resolver los principales problemas del estado. El documento indica que alcanzó 42 por ciento de respaldo ciudadano en ese rubro.

Resultados sobre quién de los posibles candidatos podría resolver mejor los problemas. ı Foto: De las Heras Demotecnia

Los resultados fueron presentados en un contexto donde Morena conserva ventaja en las preferencias partidistas dentro de la entidad.

Según el reporte de De las Heras, diversos indicadores del estudio muestran que una parte importante de la ciudadanía mantiene al partido como la principal opción para dar continuidad al gobierno estatal.

Alfonso Sánchez encabeza encuesta de De las Heras sobre preferencias rumbo a elecciones estatales en Tlaxcala. ı Foto: FB Alfonso Sánchez

“Alfonso Sánchez García se consolida como el perfil mejor posicionado para ganar la gubernatura de Tlaxcala en 2027”, se lee en el documento difundido con los resultados de la encuesta.

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