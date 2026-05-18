Tlaxcala espera 120 mil visitantes en temporada de luciérnagas 2026

Temporada de avistamiento Santuario de las Luciérnagas en Tlaxcala.

Este 2026, la temporada de avistamiento de luciérnagas en Nanacamilpa y Calpulalpan espera dejar una derrama económica de 65 millones de pesos entre junio y agosto, así como una afluencia de 120 mil visitantes en Tlaxcala.

En conferencia de prensa, la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, calificó el santuario de las luciérnagas como un “imperdible turístico” e hizo un llamado a visitarlo del 10 de junio al 9 de agosto.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. ı Foto: David Patricio / La Razón

Desde las oficinas de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros destacó que la segunda fuente de ingresos de la entidad es el turismo, por lo que se ha invertido en la construcción de nuevos hoteles y la promoción de ecoturismo.

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Agregó que el santuario de las luciérnagas es un “espectáculo de luz natural” que se puede complementar con otras actividades culturales y gastronómicas durante todo un fin de semana.

“Los esperamos en Tlaxcala. Tlaxcala hoy es el estado que desde hace 48 meses ha logrado tener el número de delitos más bajos del país y por eso también la gente acude con seguridad, con confianza, con tranquilidad", destacó Cuellar Cisneros.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros. ı Foto: David Patricio / La Razón

Por su parte, Rodríguez Zamora destacó el crecimiento de turismo en Tlaxcala, ya que en el 2019 se reportó la llegada de 20 mil turistas extranjeros y para el 2025 cerró con 70 mil.

“Sin duda un motivo que tienen, que es único, de verdad único para verlo. (...) Es una experiencia inolvidable. Es un imperdible de México”, reiteró.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. y su homólogo estatal, Fabricio Mena Rodríguez. ı Foto: David Patricio / La Razón

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cehr