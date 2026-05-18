Inauguran el Mundialito Culiacán 2026 para fortalecer el deporte y la convivencia familiar.

En medio de un ambiente lleno de emoción, color y espíritu deportivo, se llevó a cabo la espectacular ceremonia de inauguración del Mundialito Culiacán 2026, evento que reunió a familias, participantes y aficionados para dar inicio a una celebración que busca fortalecer el deporte infantil y la convivencia familiar.

Uno de los momentos más esperados fue el desfile de los 48 países participantes en esta pequeña copa mundial, donde niñas y niños representaron con orgullo a diferentes naciones, recorriendo la cancha entre aplausos y un ambiente de auténtica fiesta internacional.

Durante el arranque oficial, la presidenta municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, destacó la importancia de este encuentro como un espacio de unión y convivencia para las familias culiacanenses, además de reconocer la participación de más de 900 niñas y niños que forman parte del torneo.

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Señaló que el Mundialito representa una oportunidad para impulsar una competencia sana entre los 48 equipos participantes y reiteró el agradecimiento a madres, padres de familia, entrenadores y organizadores por la confianza depositada en este proyecto deportivo. Asimismo, subrayó que las y los niños son el eje central de este gran evento y expresó el compromiso del Ayuntamiento por seguir impulsando actividades que fortalezcan la convivencia y el desarrollo integral de la niñez.

La ceremonia también contó con la aparición de la mascota oficial del Mundialito Culiacán 2026, el Capibara, personaje que rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas de la noche al generar entusiasmo entre las y los asistentes, principalmente entre el público infantil.

Como parte del programa inaugural, se realizó la proyección de un video con la presentación histórica del Mundialito Culiacán2026, mediante el cual se compartió la visión y el significado de este proyecto deportivo que busca generar identidad, compañerismo y experiencias memorables para la niñez participante.

Posteriormente, un show de apertura lleno de música, imágenes motivacionales, efectos visuales y pirotecnia elevó la emoción en el recinto, envolviendo a los asistentes en una atmósfera de entusiasmo y verdadera fiebre mundialista.

Otro de los momentos solemnes de la ceremonia fue la interpretación del Himno Nacional Mexicano, a cargo del talento sinaloense Marlla, cuya participación fue recibida con respeto y reconocimiento por parte del público.

La ceremonia culminó con la toma de protesta y la declaratoria inaugural realizada por el pequeño Cristian, en representación de sus compañeros, quien dio oficialmente el arranque a las actividades del Mundialito Culiacán 2026, abriendo paso a una experiencia deportiva que promete emociones, convivencia y grandes recuerdos para los participantes y sus familias.

Las actividades del Mundialito se llevarán a cabo a lo largo de la semana y hasta el domingo 24.

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JVR