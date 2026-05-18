Marina del Pilar consolida a Ensenada como principal destino para cruceros internacionales.

El turismo continúa fortaleciéndose en Baja California, como resultado de la estrategia impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para consolidar a la entidad como un destino competitivo a nivel internacional, destacando el liderazgo del puerto de Ensenada como principal receptor de cruceros del Pacífico mexicano.

Durante el primer cuatrimestre de 2026 se registró un incremento del 28.6 por ciento en pasajeros de cruceros, alcanzando cerca de medio millón de visitantes que arribaron al puerto, lo que representa mayores oportunidades para las familias, el comercio local y el desarrollo económico de la región.

Para el mes de mayo se tiene programada la llegada de 33 cruceros turísticos de líneas internacionales como Royal Caribbean International, Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line y Princess Cruises, reflejo de la confianza que la administración estatal ha fortalecido con la industria naviera.

TE RECOMENDAMOS: Estiman derrama de 65 mdp Tlaxcala espera 120 mil visitantes en temporada de luciérnagas 2026

La mandataria estatal destacó que estos resultados son muestra del trabajo coordinado para posicionar a Baja California como un destino competitivo, que ofrece experiencias únicas a través de su riqueza cultural, gastronómica y natural.

Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Ángel Badiola Montaño, informó que durante los meses de junio y septiembre se realizarán dos ferias del empleo en Ensenada, en coordinación con navieras internacionales, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para las y los bajacalifornianos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR