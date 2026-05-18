Evelyn Salgado prioriza la educación en comunidades de Chilapa.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, junto con el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, dio seguimiento a las atenciones permanentes en la región de la Montaña Baja.
Para tal efecto, Evelyn Salgado se reunió con maestras y maestros de las comunidades de Chilapa para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas.
“Me reuní con maestras y maestros de las comunidades, junto al secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas”, escribió.
Inauguran el Mundialito Culiacán 2026 para fortalecer el deporte y la convivencia familiar
Por último, la gobernadora de Guerrero afirmó que avanzan los compromisos para restablecer la pacificación de esta zona.
“Estamos fortaleciendo la coordinación en cada plantel y acompañando a la comunidad educativa, siempre priorizando el bienestar de nuestras niñas, niños y docentes”, señaló la mandataria estatal en la red social X.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR