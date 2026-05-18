Con docentes de la Montaña Baja

Evelyn Salgado prioriza la educación en comunidades de Chilapa

La gobernadora se reunió con maestras y maestros de las comunidades de Chilapa para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas

Evelyn Salgado prioriza la educación en comunidades de Chilapa.
Evelyn Salgado prioriza la educación en comunidades de Chilapa. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, junto con el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, dio seguimiento a las atenciones permanentes en la región de la Montaña Baja.

Para tal efecto, Evelyn Salgado se reunió con maestras y maestros de las comunidades de Chilapa para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas.

“Me reuní con maestras y maestros de las comunidades, junto al secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas”, escribió.

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Por último, la gobernadora de Guerrero afirmó que avanzan los compromisos para restablecer la pacificación de esta zona.

“Estamos fortaleciendo la coordinación en cada plantel y acompañando a la comunidad educativa, siempre priorizando el bienestar de nuestras niñas, niños y docentes”, señaló la mandataria estatal en la red social X.

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JVR

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