Evelyn Salgado prioriza la educación en comunidades de Chilapa.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, junto con el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, dio seguimiento a las atenciones permanentes en la región de la Montaña Baja.

Para tal efecto, Evelyn Salgado se reunió con maestras y maestros de las comunidades de Chilapa para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas.

“Me reuní con maestras y maestros de las comunidades, junto al secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas”, escribió.

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Por último, la gobernadora de Guerrero afirmó que avanzan los compromisos para restablecer la pacificación de esta zona.

“Estamos fortaleciendo la coordinación en cada plantel y acompañando a la comunidad educativa, siempre priorizando el bienestar de nuestras niñas, niños y docentes”, señaló la mandataria estatal en la red social X.

Continuamos atendiendo de manera permanente a la región de la Montaña Baja. Me reuní con maestras y maestros de las comunidades, junto al secretario de @EducGuerrero, Ricardo Castillo Peña, para dar seguimiento a las acciones de apoyo en las escuelas. 📚



Estamos fortaleciendo la… pic.twitter.com/46soYTzoj1 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 19, 2026

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JVR