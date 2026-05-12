Julio Menchaca entrega apoyos del programa para Dignificar el Campo Hidalguense en Apan.

En compañía de miles de productoras y productoras del campo, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó las Rutas de la Transformación en el municipio de Apan, donde recorrió los Servicios para el Pueblo, entregó programas sociales y anunció nuevos proyectos de infraestructura en beneficio de la población del Altiplano.

“El amor y el cariño a la tierra es heredado de varias generaciones y lo que tenemos como compromiso, nosotros desde esta administración, es generar las condiciones para que haya dignidad en todas las actividades, particularmente en el campo”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, Menchaca Salazar realizó la entrega simbólica de apoyos del Programa para Dignificar el Campo Hidalguense, mediante los subcomponentes de maíz, avena y cebada, en beneficio directo de mil 485 productores de los municipios de Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala, con una inversión de 6 millones 973 mil 856 pesos.

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“Reafirmamos el compromiso de seguir fortaleciendo una de las actividades agrícolas más importantes para Hidalgo y para México: la producción de cebada maltera”, enfatizó Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al destacar que el estado lidera este ramo con una producción anual superior a las 195 mil toneladas, que representan más de mil 314 millones de pesos en beneficio directo de más de 12 mil 500 personas productoras.

Por lo anterior, González Pérez adelantó que se fortalecerán los esquemas de acompañamiento técnico, impulsando mejores condiciones para la comercialización de la cebada sin intermediarios y generando oportunidades reales, sumado a una inversión de 57 millones de pesos para la entrega de semilla de maíz, avena y jitomate para más de 8 mil 200 productores.

¡Gracias a todas y todos los productores del Altiplano que nos acompañaron en las #RutasDeLaTransformación para la entrega de apoyos al campo!



Fue un gusto estar con ustedes.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/0yJJnP05wR — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) May 12, 2026

Al respecto, Candelaria Pérez, productora de cebada, externó su reconocimiento al gobierno de Hidalgo, así como al mandatario estatal, Julio Menchaca, por los diferentes apoyos brindados al campo, que permaneció muchos años en el olvido.

En materia de infraestructura, Menchaca Salazar indicó que, en lo que va de la administración, el municipio de Apan ha recibido una inversión histórica superior a los 242 millones de pesos en 20 obras, entre las que destacan la reconstrucción de la carretera estatal Apan–La Unión, la rehabilitación de accesos carreteros, pavimentaciones, infraestructura hidráulica, así como obras complementarias de energía y vivienda.

Para 2026, el titular del gobierno de Hidalgo anunció nuevos proyectos, como el equipamiento electromecánico y línea de conducción del pozo El Tigre, la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el Libramiento José Francisco Osorno y la rehabilitación de la carretera Apan–La Unión, entronque con la calle Jaime Nunó.

Por su parte, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, resaltó que, desde el inicio de la administración a la fecha, se han invertido más de 25 mil millones en proyectos de infraestructura en los 84 municipios, lo que representa una cifra sin precedentes en la entidad.

Finalmente, Zorayda Robles Barrera, alcaldesa de Apan, agradeció los apoyos entregados al sector campesino, así como los proyectos de infraestructura desarrollados en el municipio, mismos que son un reflejo del amor a la región del Altiplano.

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JVR