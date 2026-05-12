Marina del Pilar inaugura Centro de Distribución de Mercado Libre en Tijuana.

Con el objetivo de avanzar en el desarrollo económico del estado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, encabezó la inauguración del primer Centro de Distribución de Mercado Libre en Tijuana, proyecto que impulsará el comercio digital y abrirá nuevas oportunidades para empresas, emprendedores y talento local.

Este centro cuenta con una superficie de 16 mil metros cuadrados y tendrá capacidad para almacenar hasta 234 mil paquetes, operará bajo el modelo MetroFulfillment, un sistema compacto y de alta eficiencia diseñado para acercar los productos al consumidor final y permitir entregas el mismo día en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

“Mercado Libre ha elegido a Baja California por lo que somos, una entidad de talento excepcional, con infraestructura de primer nivel y con una visión clara de desarrollo y de progreso“, expresó la mandataria estatal durante el evento.

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Además, destacó que la llegada de este tipo de infraestructura consolida a Baja California como un punto estratégico para la inversión, la innovación y el crecimiento económico del país, gracias a su ubicación privilegiada, conectividad y talento local.

La apertura del Centro de Distribución representará una importante fuente de empleos, con proyección de crecimiento conforme se amplíen las operaciones, contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional y a la creación de nuevas oportunidades para las y los bajacalifornianos.

“Tijuana reúne las condiciones que buscamos: una ciudad dinámica, un ecosistema de comercio en crecimiento y talento local de primer nivel. Este centro no solo mejora los tiempos de entrega, es una palanca de crecimiento para pymes y vendedores de la región, brindándoles las herramientas para competir en un entorno cada vez más dinámico y digital”, señaló Omar Ramírez, director senior de Logística de Mercado Libre México.

Sale el PRIMER PEDIDO del nuevo Centro de Distribución de MERCADO LIBRE en TIJUANA📦… ¡Avísennos si llegó en perfectas condiciones!❤️ pic.twitter.com/KygwzIK6vZ — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 12, 2026

Agregó que con este nuevo CEDIS en Tijuana, Mercado Libre reafirma su compromiso con México, que es continuar construyendo infraestructura que democratice el acceso al comercio electrónico, genere empleo y lleve lo mejor de la tecnología a cada rincón del país

Con esta apertura, el nuevo CEDIS de Tijuana se integra a la red logística nacional de Mercado Libre, conformada por 16 Centros de Distribución, 80 Service Centers y presencia en 37 ciudades con entregas el mismo día, fortaleciendo la capacidad operativa y la competitividad de Baja California en el mercado digital nacional.

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JVR