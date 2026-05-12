Productores de leche en Veracruz tiran miles de litros en protesta contra Liconsa; exigen ser reintegrados

El martes 12 de mayo, las calles de Xalapa se convirtieron en el escenario de una drástica protesta. Decenas de productores de leche de la región centro de Veracruz derramaron miles de litros del lácteo frente a las oficinas de Liconsa, como medida desesperada ante la decisión del Gobierno Federal de excluirlos del padrón de proveedores de manera repentina.

Los manifestantes explican que, al ser dados de baja del programa “Leche para el Bienestar”, se quedaron sin su comprador más importante. Esto ha provocado que unos 20 mil litros de leche se desperdicien cada día, ya que no tienen a quién más vendérselos.

Miguel Franzoni, representante del Frente Nacional Lechero en Veracruz, afirmó que la situación ya no se puede aguantar. Comentó que los sacaron del programa de un día para otro por supuestos problemas de papeleo, algo que los productores aseguran que es mentira.

Las razones de la protesta

Los inconformes aclararon que los queseros locales no cuentan con la infraestructura necesaria para procesar los excedentes, por lo que la leche termina descomponiéndose en los tanques.

Ante este panorama, hicieron un llamado enérgico a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

“Confiábamos en un programa federal tan fuerte y nos está fallando. Le pido el apoyo a la Gobernadora porque necesitamos resolver el problema cuanto antes”

Expresó Franzoni Hernández, quien solicitó que la mandataria intervenga ante la federación para lograr la reincorporación inmediata de los ganaderos veracruzanos. Entre las afectaciones reportadas se encuentran:

Productores afectados: Más de 200 familias dedicadas a la lechería en municipios como Acajete, La Joya, Xico, Naolinco, Palma Sola, Piedras Negras e Isla.

Infraestructura en riesgo: Al menos 10 centros de acopio a nivel estatal han dejado de recibir el producto.

Pérdidas acumuladas: El sector estima un impacto financiero de 400 mil pesos por cada día que pasan fuera del programa federal.

Protestan productores de leche por exclusión del padrón de los centros de acopio de Leche para el Bienestar.



•Tiraron varios litros de leche al arrollo vehicular frente a las oficinas de la paraestatal en esta capital.https://t.co/c7HtwiYNwu pic.twitter.com/k1qn3AjnSs — J@vo (@jsalgadoperalta) May 12, 2026

La protesta de hoy, donde se derramó leche que ya se encontraba descompuesta por la falta de comercialización, podría ser solo el inicio de una movilización mayor.

Los ganaderos advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable en las próximas horas, las acciones escalarán a nivel estatal y buscarán convocar a una protesta nacional que podría incluir bloqueos carreteros.

Para los pequeños productores, la reincorporación a Liconsa no es solo una cuestión comercial, sino que es la única vía para sostener los costos de alimentación de su ganado y el sustento de sus familias.