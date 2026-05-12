San Luis Potosí, entre las entidades con menor incidencia de desapariciones.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la seguridad y la integridad de las familias potosinas, San Luis Potosí se posiciona entre las cinco entidades del país con las tasas más bajas de personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con el reporte “De la violencia a la pacificación” elaborado por la organización México Evalúa, reflejo de una estrategia de atención y prevención sin límites.

Con información actualizada al 21 de abril, el análisis revela que durante el primer trimestre del año registró una tasa de 0.4 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, ubicándose entre las entidades con menor incidencia a nivel nacional, junto con Oaxaca, Ciudad de México, Yucatán y Coahuila. La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Israel Mendoza Espinosa, destacó que estos resultados derivan del trabajo permanente en la agenda Estatal y del fortalecimiento de políticas públicas enfocadas en la prevención, búsqueda y localización de personas.

El reporte también confirma una reducción sostenida de este fenómeno, en contraste con el contexto nacional. Mientras que en 2015 la variación en desaparición y no localización de personas alcanzaba el 240 por ciento y en 2018 llegó al 420 por ciento, al cierre de 2025 se registró una disminución del 78 por ciento, reflejando el cambio que se vive y se siente en indicadores que colocan a la entidad como referente nacional en acciones de pacificación, seguridad y atención a las familias potosinas.

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JVR