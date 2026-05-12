Américo Villarreal anuncia inversión de Oxxo por 300 mdp y apertura de 60 nuevas tiendas.

Al atestiguar el anuncio de inversión por 300 millones de pesos y la apertura de 60 nuevas tiendas de la cadena OXXO en el estado -que generarán 450 empleos directos-, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo que esta decisión refleja la confianza de las empresas en las condiciones de desarrollo y seguridad que hay en la entidad.

En el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, recordó que en 2023 inició una fructífera relación con Oxxo que partió de temas de seguridad, pero que escaló a un círculo económico de avanzada que ha permitido la comercialización, en sus anaqueles, de productos de micros y pequeños productores tamaulipecos.

El mandatario dijo que Oxxo tiene una presencia importante en los municipios de Tamaulipas y que ello es reflejo de “esta confianza en las condiciones de desarrollo, de oportunidades de beneficio mutuo, y también refleja una oportunidad de seguridad en lo que se viene dando y gestando en nuestra entidad”.

Tamaulipas ha recibido una inversión acumulada de Oxxo de más de 5 mil millones de pesos, que ha generado 8 mil 900 empleos en mil 174 tiendas en el estado, a las que se sumarán las 60 anunciadas este martes, que generarán 450 nuevos empleos directos en beneficio de las y los tamaulipecos.

Con sus 19 cruces internacionales hacia Estados Unidos, cinco aeropuertos internacionales y tres puertos de gran calado, Tamaulipas se ha consolidado como la entidad número uno en el flujo comercial hacia la Unión Americana.

Hoy operan en la entidad empresas del sector comercio exterior, del sector eléctrico-electrónico, automotriz, energético, químico-petroquímico, agroindustrial y turístico. Con una sólida base de proveedores locales, las empresas de Tamaulipas están vinculadas a una cadena de suministro global.

A la fecha, más de 950 empresas transnacionales han elegido Tamaulipas para establecer sus operaciones, entre ellas Caterpillar, Nidec, Panasonic, LG, Black & Decker, Hitachi y Schneider Electric, entre otras.

En su mensaje, Villarreal Anaya dijo que se ha avanzado de manera importante para garantizar seguridad a empresas como Oxxo.

“Creo que hemos progresado en forma muy importante en la condición de la seguridad, no solo en el entorno de la empresa, sino también en el entorno social, donde ustedes ubican sus tiendas, y que eso también nos ha permitido restablecer una confianza y seguridad en las comunidades donde deciden instalar estas tiendas”, apuntó.

En una reunión con empresarios de OXXO encabezada por el Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, con la asistencia del Mtro. Tomás Gloria Requena, Subsecretario de Gobierno, se impulsó la incorporación de productos “Hecho en Tamaulipas”, como el carbón vegetal “El Bernal”. pic.twitter.com/cVOMGHno5r — Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas (@SGGTamaulipas) May 12, 2026

APOYO SOCIAL

El mandatario hizo notar la responsabilidad social de Oxxo en el apoyo a ONGs y al Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal. Destacó el papel de estas tiendas para convertirse en “Puntos Rosas” y auxiliar, con apoyo de la Guardia Estatal, a mujeres que se encuentren en una situación de peligro y entren a sus sucursales.

Durante el acto, se anunció un proyecto social emblemático para el gobierno de Tamaulipas, pues tiene que ver con la perspectiva humanista de esta administración: la comercialización en tiendas Oxxo del carbón vegetal “El Bernal”, impulsado por productores rurales tamaulipecos bajo esquemas regulados y sustentables.

El mandatario explicó que el gobierno estatal intervino para eliminar prácticas de intermediación abusiva y mejorar el precio pagado a productores primarios, pasando de 3 o 4 pesos por kilo a 9 pesos mediante compras directas respaldadas por el estado.

La iniciativa, añadió, busca combatir condiciones de precariedad en zonas rurales, fortalecer economías regionales y cerrar espacios a actividades ligadas a la delincuencia organizada mediante procesos legales y cadenas comerciales formales.

“Basta decir que somos el segundo productor nacional de carbón. Yo les digo que si sin el carbón de Tamaulipas no habría carnita asada en Nuevo León. Si no se llevaran el carbón de Tamaulipas a Nuevo León, Monterrey no tendría carnita asada”, comentó el gobernador.

Dijo que, con empresas con una condición de solidaridad social y compromiso en el desarrollo equitativo de los mexicanos y las mexicanas, se puede seguir avanzando “en esta gran política humanista que hoy lidera nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

En su intervención, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, aseguró que la presencia y expansión de Oxxo en la entidad confirma una relación de largo plazo basada en “confianza mutua, colaboración y visión compartida”.

Uno de los ejes centrales del acuerdo anunciado fue el fortalecimiento de cadenas productivas locales mediante la comercialización de productos tamaulipecos dentro de las tiendas Oxxo, particularmente a través del programa “Hecho en Tamaulipas”.

Por su parte, Luis Sherman Usai, gerente de Operaciones de Oxxo, aseguró que la empresa mantiene una visión de largo plazo en Tamaulipas y confirmó que la inversión anunciada responde a la confianza existente en la entidad.

“La colaboración entre autoridades, productores e iniciativa privada puede traducirse en oportunidades reales para el estado”, afirmó el directivo, quien sostuvo que la cadena comercial busca convertirse en una plataforma de impulso para productores y emprendedores locales.

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JVR