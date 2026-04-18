Hidalgo anuncia museo estatal en Pachuca y defiende recuperación de inmueble

El Gobierno de Hidalgo anunció la creación de un nuevo museo estatal en un inmueble emblemático del Centro Histórico de Pachuca, con el objetivo de consolidar un espacio cultural público, abierto y contemporáneo para la ciudadanía.

El proyecto busca establecer un museo de la ciudad con participación de artistas, especialistas y comunidad académica.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, la intención es ofrecer un espacio dinámico que preserve y difunda el patrimonio local.

“La visión es clara: Pachuca necesita un museo de la ciudad, público, vivo y contemporáneo”, se señala en el documento.

La administración estatal informó que el inmueble será restaurado y adecuado para cumplir con estándares técnicos que permitan albergar exhibiciones y resguardar acervos nacionales e internacionales.

También se prevé que el espacio funcione como un punto de encuentro cultural accesible para la sociedad.

Autoridades indicaron que este proyecto responde a la necesidad de evitar el deterioro y la subutilización del inmueble.

Señalaron que la institucionalización permitirá garantizar su conservación y ampliar su alcance cultural en beneficio de la población.

Por otra parte, ante los señalamientos de un supuesto desalojo del inmueble, el Gobierno de Hidalgo, señaló que no debe interpretarse como tal, sino como una recuperación.

“No constituye un desalojo, sino la recuperación legal e institucional de un espacio que debe responder al interés público”, se lee en el comunicado.

El inmueble había sido entregado a la Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C. mediante un contrato de comodato firmado en 2022 durante la administración de Omar Fayad Meneses, con vigencia hasta 2042 y posibilidad de ampliación.

Según el gobierno actual, este esquema prolongado limitaba el uso público del espacio.

La autoridad sostuvo que la decisión busca garantizar el acceso a la cultura por encima de intereses particulares.

“No hay despojo, hay recuperación, restauración y refundación de un espacio para convertirlo en un proyecto público”, concluye el documento.

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