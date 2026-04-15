HR Ratings mejora calificación de Hidalgo: destaca disciplina y baja deuda

Hidalgo registra una tendencia creciente en gasto de inversión para sectores de seguridad, movilidad y salud.

La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación HR AA+ y mejoró la perspectiva de “estable” a “positiva” para Hidalgo, resultado de la implementación de políticas públicas del gobernador Julio Menchaca Salazar que fortalecen la presencia fiscal del estado, así como la continuidad de estrategias que priorizan la inversión en los 84 municipios.

Como resultado de la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2025, realizada al estado de Hidalgo, atendida por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Económico, la agencia calificadora dio a conocer esta ratificación mediante reporte publicado en la Bolsa Mexicana de Valores y en su página oficial, reconociendo la disciplina financiera del estado.

La Secretaría de Hacienda estatal reporta avances significativos en la reducción del endeudamiento público. ı Foto: Gobierno Hidalgo

En materia de evaluación integral, HR Ratings consideró el factor de gobernanza como superior, destacando “la implementación de políticas públicas que han fortalecido la presencia fiscal y, el estado supera los estándares de generación de información financiera estipulados en la Ley de Disciplina Financiera”.

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En el reporte, establece que Hidalgo ha fortalecido su posición financiera de liquidez, lo que le ha permitido contar con recursos para obras y acciones en materia de infraestructura hídrica, carretera, de movilidad, seguridad pública y urbanización en los 84 municipios del estado, señalando que el estado mantendrá “una tendencia creciente en el Gasto de Inversión”.

Hidalgo registra una tendencia creciente en gasto de inversión para sectores de seguridad, movilidad y salud. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Finalmente, de acuerdo con el comunicado emitido, el estado ha registrado una reducción en el nivel de endeudamiento en los últimos años, destacando entre otras acciones, la liquidación anticipada en septiembre de 2025 de un crédito contratado con Banorte en administraciones anteriores, por un monto de 249 millones de pesos.

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