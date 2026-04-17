‘La seguridad es prioridad absoluta en Guerrero’, asegura Evelyn Salgado.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, encabezado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, en la capital del país.

Durante su gira de trabajo, la mandataria estatal reiteró que la seguridad se mantiene como una prioridad en Guerrero, por lo que se fortalecen los mecanismos de coordinación con las instituciones federales encargadas de la procuración de justicia.

Salgado Pineda subrayó que el trabajo conjunto, acompañado de una visión clara y acciones firmes, es importante para avanzar en la ruta de garantizar justicia, reforzar la seguridad y mejorar los resultados para la población guerrerense.

En el evento asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como los representantes del Congreso de la Unión y mandos de la Defensa Nacional y de la Marina.

En gira de trabajo en #CDMX, asistí a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, encabezado por la titular de la @FGRMexico, @ErnestinaGodoy_.



La seguridad es una prioridad absoluta en Guerrero, por ello seguimos reforzando la coordinación con las… pic.twitter.com/iySQCi580F — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 17, 2026

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JVR