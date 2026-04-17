Azucena Cisneros arranca la rehabilitación integral de avenida R1, en Ecatepec.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inició con recursos municipales la mega obra de rehabilitación integral de avenida Adolfo López Mateos (R1), de nueve kilómetros de longitud, cuyo camellón será transformado en parque lineal con ciclovías, canchas deportivas, juegos infantiles y áreas para personas adultas mayores y de ejercitación.

“Estamos arrancando oficialmente una obra muy grande, en toda una región, son más de 20 colonias beneficiadas. La avenida es muy importante porque atraviesa gran parte de Ecatepec”, expresó Cisneros Coss ante colonos de diversas comunidades, quienes atestiguaron el banderazo a los trabajos.

Agregó que la vialidad, que comunica avenida Central con Periférico Oriente, en los límites con la Ciudad de México, cuenta con dos cuerpos, por lo que en total serán repavimentados 18 kilómetros (ida y vuelta), lo que se efectuará con recursos municipales, ya que se trata de una obra por administración, es decir que la realizarán trabajadores del Ayuntamiento con la maquinaria recientemente adquirida, lo que disminuye considerablemente los costos.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que en los trabajos participan diversas áreas del gobierno municipal y se van a intervenir los nueve kilómetros de la vialidad; la repavimentación incluye atender socavones, infraestructura hidrosanitaria, desazolve, guarniciones y banquetas, y ordenamiento urbano.

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La transformación de la Avenida R1 ya está en marcha:

18 kilómetros de repavimentación, un nuevo parque y más iluminación para recuperar este espacio para nuestra gente. Lo estamos haciendo… pic.twitter.com/gniql0ksuW — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) April 17, 2026

Dijo que el parque lineal tendrá áreas para personas adultas mayores y ejercitación, ciclovías, pasos peatonales, rampas y cruces para personas con discapacidad, juegos infantiles, canchas deportivas y parques para perros, entre otras acciones.

“Vamos a adornar con árboles, gravilla, también van a servir como jardines de infiltración para captar la lluvia. Por eso es importante dejar áreas que amortigüen el agua a través de gravillas de diferentes colores”, expresó.

La avenida Adolfo López Mateos, conocida como R1, es una de las más importantes de Ecatepec, pues cruza por más de 20 comunidades, entre ellas Alfredo del Mazo, Santa María Tulpetlac, Tolotzin 1, Jardines de Cerro Gordo, Río de Luz, Industrias Ecatepec, Jardines de Santa Clara, Ciudad Azteca, El Cegor, Héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo, San Agustín, Granjas Valle de Guadalupe, Villas de Guadalupe Xalostoc, Las Vegas Xalostoc y El Chamizal.

La vialidad no había sido intervenida integralmente desde hace 35 años y sólo recibió bacheo en algunos tramos, por lo que está totalmente deteriorada a pesar de su importancia, ya que por ella circulan miles de vehículos diariamente.

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JVR