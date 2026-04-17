Marina y FGR incineran droga valuada en más de mil 600 mdp en Acapulco

Destruyen cocaína valuada en más de mil 600 mdp en Guerrero

En un operativo conjunto, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína aseguradas en costas de Guerrero, lo que representa un duro golpe económico para la delincuencia organizada, con pérdidas estimadas en más de mil 636 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial, personal de la Octava Región Naval, en coordinación con la FGR y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, llevó a cabo la destrucción de aproximadamente 4 mil 241.30 kilogramos del narcótico.

“Durante el acto de incineración, el Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se llevaran a cabo en términos de la normatividad aplicable”, se informó.

🔴 MARINA Y FGR incineran más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco, Guerrero. pic.twitter.com/IK58c0WfVK — Coordinación para la Construcción de Paz Guerrero (@CoordPazGro) April 17, 2026

Asimismo, peritos de la FGR verificaron tanto los procedimientos como la identidad química de la droga destruida, garantizando la legalidad del proceso.

La cantidad incinerada equivale a cerca de 6 millones 59 mil dosis individuales de cocaína, lo que “representa una afectación económica aproximada de 1,636,447,880.99 pesos”, detalló la autoridad.

La Secretaría de Marina destacó que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno para combatir a la delincuencia organizada.

“Se logra impedir la distribución de sustancias ilícitas por parte de grupos delictivos y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad interior del país”, señaló.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso en el combate al trasiego internacional de drogas desde puertos y costas mexicanas, reforzando la vigilancia marítima como uno de los frentes clave en la lucha contra el narcotráfico.

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MSL