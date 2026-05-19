IMSS trabaja en 19 frentes de obra hospitalaria para ampliar su infraestructura en el país: Zoé Robledo

Con el objetivo de ampliar y fortalecer la infraestructura en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el número de camas, servicios y especialidades para la población derechohabiente del país, el director general, Zoé Robledo, destacó que actualmente el IMSS trabaja en 19 frentes de obra hospitalaria.

Durante su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que entre los más importantes está el Hospital General de Zona (HGZ) de Guanajuato con 120 camas (72 de hospitalización y 48 no censables), 23 especialidades y tres quirófanos; este nosocomio ya otorga consulta, cuenta con los servicios de Imagenología y Rehabilitación; en julio de este año todo el hospital entrará en operaciones.

Respecto al HGZ de Navojoa, Sonora, en días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un recorrido de supervisión; está integrado por 156 camas (90 de hospitalización), 29 especialidades diferentes y cinco quirófanos; iniciará operaciones en julio de 2026 y tiene áreas que están otorgando servicios.

Expuso que el HGZ de Tula de Allende, Hidalgo, tiene 298 camas totales (144 de hospitalización) 36 especialidades, seis quirófanos y será aperturado para su operación completa en octubre del presente año; dijo que en este inmueble se brinda atención en la Consulta Externa y que la Unidad de Medicina Familiar tiene dos años en funcionamiento.

“Estos hospitales que acabo de mencionar ya cuentan con médicos y médicas especialistas, no esperamos a la contratación del próximo año, sino que fuimos contratando desde marzo para hacer capacitaciones y que pudieran empezar a tener especialistas”, enfatizó Zoé Robledo.

Zoé Robledo explicó que a partir de febrero de este año los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa están a cargo de la construcción del HGZ de Ticul, Yucatán; serán 94 camas (70 de hospitalización), 15 especialidades y cinco quirófanos; agregó que es un hospital de rescate, que inició un gobierno estatal bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) y que el IMSS tomó para su conclusión y operación.

Dijo que el HGZ de San Quintín, Baja California, dio inicio con sus primeras atenciones, anteriormente era un hospital del programa IMSS-Coplamar; son 94 camas totales (80 de hospitalización), ocho especialidades y dos quirófanos que reporta un avance del 49.5 por ciento; se prevé su terminación en el primer trimestre de 2027.

El titular del Seguro Social Zoé Robledo indicó que los siguientes hospitales iniciaron su construcción a partir de diciembre de 2025 o en el presente año y están a cargo de la Defensa.

El HGZ de San Luis Río Colorado, Sonora, contará con 345 camas (120 de hospitalización), 28 especialidades, cinco quirófanos y tiene un avance del 49.8 por ciento.

Zoé Robledo señaló que en Ensenada continúa la segunda etapa del Hospital General Regional (HGR) que se encuentra en operación parcial; actualmente funcionan las áreas de Consulta, Imagenología, Laboratorio, Farmacia y Cirugía Ambulatoria, mientras se concluyen las áreas de hospitalización en coordinación con ingenieros militares de la Defensa.

Zoé Robledo indicó que este hospital contará con 330 camas totales (216 de hospitalización) además de 40 especialidades médicas y ocho quirófanos. Añadió que la obra registra un avance de 48.1 por ciento.

Respecto al HGR de Yecapixtla, Morelos, Zoé Robledo detalló que tendrá 124 camas totales (90 de hospitalización), 30 especialidades y cinco quirófanos. Reportó un avance cercano al 30 por ciento.

Zoé Robledo detalló que en el caso del HGR de Santa Catarina, Nuevo León, contará con 553 camas totales, de las cuales 260 serán de hospitalización y 293 no censables destinadas a Terapias Intensivas Neonatales, Pediátricas y de Adultos, así como áreas de Urgencias y atención de alta complejidad; brindará servicio en 39 especialidades, ocho quirófanos y presenta un avance del 17 por ciento.

Zoé Robledo refirió que el HGR de Saltillo, Coahuila dispondrá de 558 camas totales, 49 especialidades y nueve quirófanos. La obra registra un avance de 2.8 por ciento.

En cuanto al HGR de Guadalupe, Zacatecas, Zoé Robledo reportó que contará con 387 camas totales (206 de hospitalización), 42 especialidades y ocho quirófanos, con un avance del 12 por ciento.

En Culiacán, Sinaloa, el nuevo HGR contará con 395 camas totales, de las cuales 216 serán censables y 179 no censables. Además, tendrá 48 especialidades y ocho quirófanos. Actualmente presenta un avance del cuatro por ciento.

Zoé Robledo informó que el HGR de Los Cabos, Baja California Sur, contará con 444 camas totales, 34 especialidades y nueve quirófanos. La construcción presenta un avance del 3.2 por ciento.

Explicó que el avance de estos hospitales, cuya obra inició en diciembre de 2025, presentan progresos iniciales debido a los trabajos de cimentación y estructuras de acero; agregó que recientemente iniciaron nuevas obras hospitalarias en Villas del Pedregal, en Morelia, Michoacán, así como en Manzanillo, Colima, cuyos avances se reportarán en próximas sesiones.

El director general del IMSS Zoé Robledo informó durante la administración que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, en los últimos 18 meses -diciembre 2024 a mayo 2026- el IMSS ha inaugurado siete hospitales: el Hospital General Regional (HGR) No. 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua (diciembre 2024); la primera etapa el HGR No. 23 de Ensenada, Baja California (julio 2025); el HGR “XIV de Septiembre) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (noviembre 2025).

También el HGR No. 36 “Carmen Serdán” de Puebla (diciembre 2025); el HGR No. 25 Zaragoza, Ciudad de México (enero 2026); el Hospital de Gineco Pediatría (HGP) de Ciudad del Carmen, Campeche (abril 2026) y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 “Ramos Bours” en Hermosillo, Sonora (mayo 2026).

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