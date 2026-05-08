IMSS reporta crecimiento de empleos en México; suman 22 millones 748 mil 603

Al 30 de abril de 2026, se informó este viernes 8 de mayo, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22,748,603 puestos de trabajo, la tercera cifra máxima desde que se tenga registro y la máxima considerando solo los meses de abril, de los cuales el 86.9% por ciento son permanentes y el 13.1 por ciento son eventuales.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los puestos permanentes, 19,763,238 son la mayor afiliación para un mes de abril.

“El incremento mensual durante abril fue de 23,923 (veinte tres mil novecientos veinte tres) puestos, 71,365 (setenta y un mil trecientos sesenta y cinco) puesto más que los reportados en abril de 2025.

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“Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 231,527 (doscientos treinta y un mil quinientos veintisiete) puestos, de los cuales el 85.4% (ochenta y cinco punto cuatro por ciento) corresponde a trabajo permanente”, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social en un comunicado.

En los últimos doce meses, agregó el Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa crecimiento de 330,935 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.5% (uno punto cinco por ciento).

“Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son comunicaciones y transportes con 10.9% (diez punto nueve por ciento), comercio con 3.1% (tres punto uno por ciento) y servicios para empresas con 2.1% (dos punto uno por ciento). Por entidad federativa destacan Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo con aumentos anuales de 2.5% (dos punto cinco por ciento) y más”.

Al cierre de abril 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó un monto de $664.5, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro.

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FGR