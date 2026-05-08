Sheinbaum destaca fortaleza de la economía mexicana: hay 22 millones 748 mil 603 empleos afiliados al IMSS

Cifra más alta para un mes de abril

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la fortaleza de la economía mexicana a través de cinco datos positivos:

22 millones 748 mil 603 empleos afiliados al IMSS, la cifra más alta para un mes de abril y la tercera más alta para cualquier mes desde que se tiene registro

Récord en venta de autos ligeros en primer cuatrimestre del año con 500 mil 512 vehículos ligeros vendidos

Monto histórico en remesas: en marzo se recibieron 5 mil 394 millones de dólares en remesas, lo que representa el mayor crecimiento desde noviembre de 2024

Reducción de la inflación: en abril registró 4.45 por ciento, lo que representa una disminución luego de tres meses al alza

Disminución en la tasa de interés, ya que el Banco de México la recortó a 6.5 por ciento, lo que incentiva las inversiones

“Hay muy buenas noticias de abril. Son muy, muy buenos datos”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que al 30 de abril se registró un incremento mensual de 23 mil 923 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Además, el acumulado de enero a marzo de 2026 en remesas sumó 14 mil 457 millones de dólares, un máximo histórico en un primer trimestre.

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FGR