Sheinbaum: embajadores no debe interferir en asuntos nacionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la labor de aquellos embajadores de otros países en México únicamente es ejercer una representación diplomática y no interferir en asuntos internos, con referencia a la embajada de Estados Unidos, respecto de la cual realizó un cuestionamiento por una presunta campaña lanzada a nivel global para promover narrativas en favor de dicho gobierno.

En su conferencia de Palacio Nacional, la mandataria fue consultada sobre qué balance tiene del desempeño del embajador estadounidense, Ronald Johnson, a lo cual respondió que todos los representantes de países en el territorio mexicano tienen que comportarse tal como lo hacen los embajadores mexicanos lo hacen en otras naciones.

Comentó que los representantes mexicanos únicamente se involucran en el apoyo de los connacionales fuera del país, así como promociones con fines turísticos en beneficio de México, a la par de procurar una buena relación entre los gobiernos, mas no el de intervenir en temas del gobierno receptor.

“En ningún caso ningún embajador mexicano debe meterse y esa es la instrucción que tienen todos a la política de otros países. Lo mismo pues tiene que ser de los otros embajadores hacia México. Su labor es de tener una buena relación diplomática en todos los sentidos con el gobierno de México y no interferir en los asuntos nacionales, así como nuestros embajadores se comportan así en todos lados”, dijo.

RONALD JOHNSON, embajador de EU en México, el pasado 20 de abril. ı Foto: Cuartoscuro

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, enfatizó que la conducción de las relaciones diplomáticas está definida en la Convención de Viena.

“Establecen claramente cuáles son las limitaciones de los diplomáticos que obviamente pues están entre ellas la no participación en los asuntos internos de cualquier país que los recibe como representantes de otro país soberano e igual. por eso es esa prohibición”, dijo.

Durante la conferencia se expuso ante la presidenta que la embajada estadounidense intentó contactar a reporteros para invitarlos a una plática sobre el combate a “las narrativas falsas”, además de un reportaje lanzado por el medio inglés The Guardian, en el que se expuso que el secretario del departamento de estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, pidió a las embajadas acercarse con periodistas, influencers, creadores de contenidos en todos los países para impulsar narrativas a favor del gobierno estadounidense.

Aunque la presidenta comentó que las embajadas pueden ponerse en contacto con reporteros para dar a conocer información, en este caso “el límite puede ser dudoso”, por lo cual pidió al canciller revisar la situación.

“El límite puede ser dudoso. Es decir, una embajada puede contactar a un reportero para dar noticias relacionadas con pueden dar conferencias de prensa. Lo que no puede pues es avanzar en influir en la política mexicana. Ahí es donde está el límite. Pues bueno, ahí toma nota nuestro canciller”, dijo.

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LMCT