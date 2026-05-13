Velasco llama a reforzar integración regional en reunión con embajadores de América Latina y el Caribe.

El canciller Roberto Velasco Álvarez sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con embajadores de América Latina, el Caribe y organismos regionales acreditados en México, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“El secretario Roberto Velasco Álvarez sostuvo una reunión de trabajo con las y los embajadores de América Latina y el Caribe y de organismos regionales en México, en la sede de la Cancillería”, informó la SRE en las redes sociales.

Durante el encuentro, Velasco destacó la prioridad que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorga a la región dentro de la política exterior mexicana, así como el papel central que ocupa en la agenda diplomática del país.

“El secretario Velasco reiteró la importancia que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asigna a la región, y el lugar central que tiene en la política exterior mexicana”, señaló la dependencia.

Ante el cuerpo diplomático, el titular de la SRE reconoció el contexto global complejo y planteó la necesidad de ampliar el diálogo entre gobiernos latinoamericanos y caribeños.

“Al tiempo de reconocer el complejo contexto global que vivimos, enfatizó la necesidad de profundizar el diálogo y la cooperación entre todos los países latinoamericanos y caribeños, a fin de avanzar hacia los objetivos de integración regional y prosperidad compartida para nuestros pueblos”, escribió.

La Cancillería informó que México mantiene voluntad para impulsar una agenda común orientada a la “integración regional y prosperidad compartida”, con énfasis en la cooperación entre pueblos.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco Álvarez sostuvo una reunión de trabajo con las y los embajadores de América Latina y el Caribe y de organismos regionales en México, en la sede de la Cancillería.



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“Reafirmó, en este sentido, la voluntad y disposición de México para tales fines”, afirmó la cancillería

Al cierre de la reunión, las y los embajadores refrendaron su respaldo a los propósitos expuestos por el funcionario mexicano, de acuerdo con la información oficial.

“Las y los embajadores refrendaron su respaldo a los propósitos planteados”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en la red social X.

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JVR